胡杏儿三子激玩中环嘉年华 5岁细仔超似妈妈见证基因神奇 视后4字埋怨「拥抱者」老公？

影视圈
更新时间：18:00 2026-03-08 HKT
发布时间：18:00 2026-03-08 HKT

现年46岁的视后胡杏儿，跟丈夫李乘德结婚10年，婚后育有3子，忙于在内地工作的她，近日趁空档回港，独自带三个囝囝去中环的AIA嘉年华游玩，共享天伦。不过大部分时间，胡杏儿都是负责用手机拍片，除了玩机动游戏，小朋友对摊位游戏赢公仔更感兴趣，最后胡杏儿展示出今次出击的战利品，无爸爸在身边帮忙，一样满载而归。

胡杏儿陪囝囝坐过山车

从胡杏儿分享的影片和照片中可见，AIA嘉年华现场气氛热闹非常，当天胡杏儿头戴Cap帽，身穿红色外套，带著三名囝囝在嘉年华门外合照打卡。三个小朋友一进场便火力全开，四处探索，他们先后玩了鸭仔射水船、旋转飞车、飞天秋千、巨型滑梯等，也挑战了刺激的机动游戏。其中一段是胡杏儿第一视角拍摄的影片，记录了母子一同乘坐过山车的惊险过程。不过胡杏儿的小儿子，因未达1.2米的身高要求，很多机动游戏也没有份玩，只能转战摊位游戏。

相关阅读：胡杏儿举家北上晒恩爱 与李乘德游东北雪乡 变「跟得夫人」视线不离老公

胡杏儿细仔投诉被哥哥欺负

胡杏儿三位囝囝，在各个摊位前大显身手，无论是考验眼界和臂力的掟罐头，还是需要技巧的电流棒游戏，他们都玩得十分高兴。但两位哥哥在玩掟牛奶罐时，各自占据了一格摊位，胡杏儿幼子无份落场，马上向妈妈投诉，皱起眉头的生气模样，网民大赞可爱，更跟胡杏儿成个饼印。

胡杏儿展示大批战利品

胡杏儿囝囝连番出击，在多个摊位也大有斩获，战斗力惊人，赢了一大堆公仔，之后胡杏儿将战利品，放在沙发上拍片，胡杏儿并写上「AIA Without daddy 2026」（没有爸爸的AIA 2026）。虽然跟去年比较数量较少，但今年没有爸爸在场，只有胡杏儿带著三个囝囝，已经算是收获满满。

相关阅读：胡杏儿一家五口哈尔滨迎新一年 童心未泯与囝囝玩冰滑梯

