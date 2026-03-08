麦明诗资优囝囝未满1岁睇赛马节目 画马展现惊人艺术天份 三代同堂画面幸福温馨

现年34岁的「十优港姐」麦明诗，跟机师盛劲为结婚后，去年诞下一子，转眼间囝囝已经差不多1岁，一家三口幸福美满。近日麦明诗在ig分享2月的生活点滴，除了帮丈夫庆生，主要生活围绕住囝囝，而小朋友更未满1岁已经对电视播放的赛马节目，兴趣满满，囝囝更用儿童画板画出马匹，甚有绘画天份，遗传了父母资优的基因。

麦明诗分享2月生活点滴

麦明诗淡出幕前后，转战教育界，出任上市公司传承教育集团董事，而她最著重的无疑是1岁囝囝的心智发展。近日麦明诗分享自己一家在2月份的温馨生活，她以英语表示「2月虽然短暂，但幸福甜蜜！祝@keithshing_ （盛劲为）生日快乐 ！农历新年有亲友陪伴，再加上跟小朋友相处的温馨时光（February - short but sweet. Birthday love for @keithshing_ , CNY with family and friends, and lots of time with the little one）」。麦明诗更分享了坐在丈夫大腿上，准备吃生日蛋糕的照片，甚为浪漫甜蜜。

相关阅读：麦明诗海景豪宅招待《后生仔》好友团拜 B仔爱望镜头似足阿妈 冯盈盈同场破不和传闻

麦明诗带囝囝跟公公婆婆拜年

二月正值农历新年，麦明诗与家人共度新春佳节，麦明诗带同囝囝，跟公公婆婆拜年，三代同堂相当开心。而麦明诗囝囝今年可谓大丰收，片中更见到小朋友身边有一大堆利是，画面充满治愈感。

麦明诗资优囝囝惊人艺术天份

麦明诗囝囝明显是家中的主旋律，她在ig分享了父子相处的时光，包括一起睇电视播放赛马，带囝囝去学前班，到公园草地「放电」。在家中，麦明诗又会让囝囝用玩具画板绘画，更成功画出马匹，展现出惊人艺术天份，只是片中一直未能见到囝囝的正面，至于将来会否子承母业，加入娱乐圈，又或者在其他领域发展，至今仍是未知数，但网民纷纷表示麦明诗囝囝，早已是人生胜利组。

相关阅读：麦明诗分享凑仔心得 亲回详述带BB坐飞机秘技 获网民激赞解释详尽