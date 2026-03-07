卧底娇娃丨零死角邵美琪合照迁就钟柔美 花絮泄Yumi「怨言」 劳烦前辈关礼杰出手

邵美琪（Maggie）早前相隔7年再参演TVB剧集，于近日热播的《卧底娇娃》中冻龄美貌备受关注。她在《卧底娇娃》中与马贯东、张曦雯、陈滢、罗毓仪等新生代演员合作，擦出不少火花。剧中，她饰演「宝仪」钟柔美（Yumi）的妈妈，并与关礼杰饰演夫妻，三人因拍剧建立好感情，在戏外也互动亲密，十足「一家人」。

邵美琪与钟柔美私下互动曝光

日前，TVB官方YouTube频道公开了《卧底娇娃》的拍摄花絮，让观众一窥演员们在镜头后的真实互动。片中可见，钟柔美、邵美琪与关礼杰在拍摄空档时，三人坐在一起聊天，钟柔美兴奋地拿出手机，与两位前辈温馨自拍。

钟柔美嫌面大劳烦前辈掌镜

钟柔美早前因绯闻成为话题人物，受访时的应对方式也成热话，被网民提点要学习说话技巧。而花絮影片中，钟柔美又因冲口而出引起网民关注。钟柔美趁拍摄空档，拿著手机与邵美琪、关礼杰自拍，事后却「投诉」道：「好大块面呀，转头再影。」一旁的「妈妈」邵美琪听到后，马上笑著示意身旁的关礼杰帮忙。关礼杰立刻展现「自拍高手」的风范，接过手机并将手臂伸到最长，轻松以完美角度为拍下温馨合照。花絮影片被网民转发到社交平台讨论，有网民表示：「邵美琪零死角唔怕面大，Yumi反而怕怕」、「前辈同你影相唔好咁多『怨言』啦」、「两位前辈好好脾气，就晒阿女」、「呢家人太高颜值啦」、「多谢Maggie咁照顾Yumi」等，看来网民都非常关注钟柔美的言行。

