余文乐旧爱挨过癌前病变 雪地旅游解放Fit爆身材 穿单肩泳衣露性感部位

现年38岁的模特儿朱韵韵，早年因与余文乐拍拖而为人熟知，二人于2016年分手。近年朱韵韵已成功转型为KOL，在社交平台相当活跃。2021年，朱韵韵曾表示患上癌前子宫颈癌前期病变，做电圈切除手术后已回复健康，近日更去旅行，在IG大晒美照。

朱韵韵雪地温泉大骚身材

今日（7日），朱韵韵在大派福利，分享了多张在雪山旅行的靓相，其中一张火辣泳照更是吸引了众多网民的目光。从朱韵韵分享的相片中可见，最吸睛的莫过于她身穿一件黑色单肩泳衣，浸在室外温泉中的照片。在白雪皑皑的美景衬托下，她手持一杯疑似酒类饮品，对著镜头露出甜美笑容，显得非常写意。朱韵韵身材保养得宜，手臂纤细，锁骨线条明显，皮肤紧致，状态Fit爆。

朱韵韵为美景长途跋涉

除了性感泳照，朱韵韵也分享了旅途中的点滴。她透露这次旅程足足开了七小时车，更笑言：「把车都开成一个打仗的模样」。从她发布的另一张照片中，可见她与一辆布满泥泞的越野车合照，可见路途的确相当艰辛。不过，当到达目的地后，壮丽的雪山景色让她觉得一切都值得了。她兴奋地写道：「记录一下第一次在雪山下游泳，肉眼看到震撼的雪山，已经想著下一次什么时候再来了。」字里行间流露出对这次旅程的喜爱与满足。

