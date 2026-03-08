前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾

现年61岁的前TVB艺人何英伟，淡出香港娱乐圈多时，并转行从商，移居内地生活达20年。何英伟因曾与李婉华、刘雅丽在剧集中合作，获邀现身YouTube频道节目《我和刘雅丽有个约会Alice Lau》，与李婉华、刘雅丽讨论「点解男人年纪大咗，要北上娶老婆？仲要俾自己年纪细几十年？」引起网民反应两极意见。

何英伟再婚娶内地嫩妻

何英伟于1986年参加亚视举办第一届《电视先生选举》比赛入行，转投TVB后，恋上「银河十星」之一的前TVB花旦吴咏红，二人于1995年结婚并育有一女，只是何英伟与吴咏红最终离婚。何英伟在2011年再婚，与内地妻育有两子。何英伟在节目中，自揭比内地太太年长21岁，过往曾对年龄问题遮遮掩掩，但后来认为网上可查得到，变得看得开。

相关阅读：前TVB男星何英伟罕受访 亲赴中山求证海俊杰病妻情况 移居内地20年揭「冇钱唔救」传言真相

何英伟指自己有大概20年在内地工作，没有机会认识到香港女仔，却在内地多选择。何英伟大赞：「我太太唔系要求咁高。」何英伟又称在香港买楼贵又细，却在内地可以住大屋，加上太太要求不高，令他感觉好舒服。何英伟提到当时娶现任太太时的情况：「我当时收入唔系咁高，我冇物业，香港、国内冇物业，佢冇要求我（畀）礼金，我觉得有咁著数嘅。」李婉华反问何英伟，会否太太父母的心里想提出？何英伟澄清不会。

何英伟认为住500呎屈就

何英伟认为双方并非一定讲钱，亦要睇大家夹不夹，可不不以沟通。何英伟对「老夫少妻」认为「食得咸鱼抵得渴」，另一半年纪细便由自己去照顾：「佢冇咁多经验嘅时候，你要多一倍嘅付出啰。」何英伟认为内地女生会考虑生活是否安稳，对方年差大不是重点：「点解国内女仔会承认大佢几十年嘅（男人），呢个系钱作怪啰。」

李婉华提出香港的福利好，何英伟却不同意内地女性为取得香港身份证，而要嫁到香港。何英伟持相反意见：「唔系佢哋第一个选择，嫁个老板保障到（生活），但嫁港男保障唔到生活，一个港男揾3、4万一个月，甚至5、6万一个月，OK㖞！但你点养佢呀？一家人仲要住喺香港。你喺国内揾3万都得㗎，但香港唔得。」何英伟认为香港住500呎对内地女生来说好屈就。

相关阅读：80年代「电视先生」毅然离港陷人生低潮？放下身段主动出击因一事由零开始 曾恋TVB小花传偷食离婚

何英伟儿子香港出世

有网民又提出护照出外方便，何英伟提到：「我喺香港攞到个身份证，喺国内系几麻烦，我买楼买唔到，我去开户开唔到，我做好多学校、公共做唔到，佢个System（系统）认唔到回乡证。」何英伟指内地护照已经普及化，只需要申请签证便可以出国。

何英伟太太结婚逾10年再取得香港身份证，因为他在内地开公司要用太太的户籍才较容易，更提到自己到农业银行开户被拒，但他在内地有其他银行户口。何英伟提到自己订机票前，如带儿子便要先为囝囝取得签证，才可以购买。被问与第二任太太的一对儿子是否在内地出世，何英伟表示：「香港，我小朋友喺香港出世！」李婉华忍不住「哦！」表现「o嘴」，未知是否质疑何英伟言行矛盾。

相关阅读：李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀

李婉华被指负面

不少网民大赞何英伟保养得好，不似已年过60岁：「好钟意睇你哋三个做直播，婉华大迫供，英伟又大方应对，真系好好笑」、「何英伟很爽，越来越喜欢看他」、「英伟劲惨啰，婉华点解咁negative㗎」。另有网民持不同意见：「五万养唔到家，系你哋要求高」、「呢位先生又话香港身份证麻烦，唔稀罕咁，而自己大陆太太儿子又攞香港身份证，系咪矛盾呢？而开内地银行户口又话开唔到，但原来中银，招商系开到，只系某间开唔到啫，所以佢讲嘢真系唔可信」等。

相关阅读：前TVB花旦李婉华女儿留学美国住处曝光 简约风格显露真实生活痕迹 颠覆外界想像？