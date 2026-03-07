何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身

已故赌王何鸿燊的三房千金何超云，感情生活一直备受关注。去年8月，她无预警地清空跟任职高级消防队长的未婚夫Douglas的所有合照，引发分手疑云。近日何超云分享一张以「男友视角」拍摄的比坚尼照，澎湃身材获得网民赞赏，甚为吸睛外，更纷纷猜测拍摄者的身分，而随后何超云再在ig限时动态，分享一名男子拖著狗仔的照片，疑是早前跟何超云甜蜜游泰的新欢Jony Su，逐步让男友曝光。

何超云比坚尼照震撼眼球

何超云近日正在度假，她分享的最新照片中，先是在泳池边拍摄的两杯饮品照，背后是开阔的城市景观，预告了这是二人世界的旅程。在饮品照片后，何超云再在ig限时动态，分享以「男友视角」拍摄的靓相，当时何超云身穿黄色比坚尼，在太阳椅上晒日光浴，展示出她的澎湃身材及平坦小腹。最后一张相片的讯息量最大，一名男子正拖著狗仔，由于未有露出正面，网民纷纷猜测是陪同何超云游泰的新欢Jony Su。

相关阅读：赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？

何超云陪Jony甜蜜游泰

疑是何超云新欢的Jony，早于去年11月，已陪同何超云出席好友生日会，当时二人表现亲暱。至今年1月，何超云再在限时动态晒出跟Jony到泰国旅行的影片和照片，不仅有亲自DIY的朱古力生日蛋糕，还有在乐园玩鹦鹉的开心时刻，二人游览当地的夜市，并一起骑旋转木马，Jony负责揸机自拍，照片中的何超云伸手轻轻托著Jony的下巴，让网民感到二仿如热恋中的小情侣。

何超云去年清空未婚夫照片

回顾何超云的上一段恋情，她自2022年与消防队长Douglas的恋情曝光，并火速订婚后，两人曾一度爱得高调。然而，这段关系在去年8月戛然而止，何超云更删光所有与Douglas的甜蜜回忆，为这段婚事画上休止符，惹来情变疑云。

相关阅读：何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜