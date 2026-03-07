64岁欧瑞伟连环抱起六女 腰力臂力惊人宝刀未老 验证《爱回家之开心速递》最重女星是谁？

64岁的欧瑞伟，在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「吴家聪（KC）」，剧中虽然经常撞板，但现实中却是身手不凡，而剧组亦不时给他机会表演，近日欧瑞伟分享了剧集花絮，他要将6位女星逐一由房间抱出走廊，完全无喘气脸红，被网民大赞他好腰力，宝刀未老外，又纷纷询问哪一位女星最重。

欧瑞伟英雄救美连环抱起6女星

近日《爱．回家》剧情讲到，6位女星正在饭局，却因为地上「走蟹」，加上成班女星穿上露指鞋，惊险万分。此时欧瑞伟要英雄救美，逐一以「公主抱」方式，将美女抱离房间，在欧瑞伟的「救援名单」中，先后是邵初、邱芷媺、林淑敏、吕慧仪、樊亦敏，最后是庄思明，而救出所有人后，台前幕后也响起一片掌声，大叫「KC好劲呀」，欧瑞伟更笑说「梗系啦，我后生仔嚟」。

欧瑞伟被台前幕后鼓掌赞美

欧瑞伟连环抱起6位女星，突显出他的强劲臂力及腰力，体格异于常人，之后吕慧仪笑说「KC打两个筋斗先啦」，樊亦敏则补充：「睇下KC明天还能不能上班先？」而网民纷纷留言大赞：「又型又劲又好笑」、「KC老而弥坚」、「KC好厉害」、「睇到都觉得攰」。

欧瑞伟验证最重女星谁属

欧瑞伟受到网民赞赏，更纷纷留言询问他哪一位女星最重，在6位女星中，吕慧仪身高177cm，在6位女星中有机会最重，但也有网民指樊亦敏近年心广体胖，体重不轻，但最合理分析是最后被「救出」的庄思明，皆因欧瑞伟之前已经消耗不少体力，所以庄思明是最令他吃不消，网民还说幸好一take过无NG，欧瑞伟才能顺利过关。

