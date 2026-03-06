钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历

钟培生（Derek）日前在社交网上载求婚片段，吊威也由高达30米空降，并跪地向女友作出爱的宣言，求婚对象是有「最年轻区议员」之称的民建联小花庄雅婷，引起网民热议。

钟培生叫庄雅婷做老婆

钟培生今晚（6日）与未婚妻庄雅婷拖手出席仁济医院周年慈善餐舞会，钟培生更风骚派利是，非常兴奋。影合照时二人十指紧扣，钟培生又问庄雅婷左边还是右边脸靓，让她决左企哪一边拍照，甚有风度，并全程以「老婆」称呼庄雅婷。

钟培生拒献吻老婆

虽然婉拒受访，但被问到求婚戒指有几卡时？钟培生表示不知道，因是家传之宝，当要求他向庄雅婷献吻时，他拒绝并说：「佢会话我整烂她的妆。」有传媒要求他们比心心手势，他们即笑嫌老土。

