东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错

昨日《东张西望》报道一宗怀疑内地男子「骗婚」过案，香港女子阿娥（化名），跟内地离婚男阿成见面约10次后就决定下嫁，之后阿娥指阿成拒绝畀家用，认为对方不肯养自己，之后又要借十万元，终决定带儿子邦邦回港。及后阿成出现表示希望照顾老婆和儿子，要求阿娥替他申请身份证，阿娥指阿成攞到身份证后人间蒸发，决定告他骗婚和申请离婚。不过阿成就反过来指邦邦并非自己的骨肉，而是阿娥跟前男友所生；另外亦斥阿娥在未跟自己离婚时就于网上征婚，对婚姻毫不忠诚，而且人品极有问题。

阿娥杀上姑奶家中找阿成

阿娥于今日一集《东张西望》，表示阿成来港一直找不到他，想给邦邦一个完整家庭已经落空，故此决定告阿成骗婚，并单方面申请离婚。之后阿娥得悉阿成住在其姊的荃湾家中，吴幸美遂跟阿娥上门找阿成，虽然未能见到对方，但阿成的姐夫就确认收到阿娥的离婚申请信，并已转交阿成。

阿成拒认骗婚：摆晒酒仲有得呃？

阿成得悉事件后立即赶回荃湾，并向《东张》团队爆大镬。他指阿娥的骗婚指控完全跟事实不符，因为他来到香港工作后，有多次转帐予阿娥，表明自己每月有畀至少1万元家用，并提供有关证据，又指自己在内地和香港都有摆喜酒，「咁样点算骗婚？」。

阿成提供阿娥出轨证据：个仔唔系我嘅

阿成续谓，和阿娥感情变淡是因为对方「开口埋口就讲钱」，曾要求自己买一只2千多元的手表，又表示要买手机。但最致命的是阿成指「揾到证据」知道邦邦并非自己骨肉。原来当日阿娥曾将旧电话交予邦邦用，阿成于该手机中发现阿娥跟旧男友互通讯息，又将邦邦的影片发给对方，言谈间暗示邦邦是旧男友的儿子。阿成表示自己明显「戴绿帽」，又指要验邦邦的DNA，以揭穿阿娥的恶行。此外，阿成又斥阿娥将自己的照片甚至身份证明文件放到网上，周围抹黑他骗婚，他表示「如果唔系佢咁做都仲有得掹，但依家我同佢冇掹」。

阿娥认「屈」前男友：要揾后路

对于阿成提供的证据，阿娥直认有向旧男友暗示邦邦是他的骨肉：「佢（阿成）当日如果真系唔要我，我都要为自己揾条后路，我梗系同前男友讲个仔系佢啦，咁到时我有个保障嘛」，但阿娥表示自己只是讲大话：「我自己知个仔系边个嘅，其实一验DNA就知，我有叫佢（阿成）去验，但佢就冇咁做，净系一味话我畀绿帽佢戴」。不过阿娥就表示自己没有将对方的相片和身份证明文件发到网上。

阿娥网上征婚：我冇做错

另外，阿成又找到阿娥于二人未正式离婚就于网上征婚的证据，斥阿娥对婚姻毫不忠诚，「人格好有问题」。但阿娥就指法庭已接受其单方面离婚申请，故此她于网上征婚并没有做错。阿娥并向《东张》团队表示，已将邦邦的头发样本交予阿成的律师，邦邦是否阿成的亲生儿子，一验就水落石出。

儿子成事件最大受害者

阿娥和阿成各自指控对方，《东张》团队就认为两个大人出现感情瓜葛，最后伤害最大的始终是下一代。阿娥指「对个仔实有影响」，指自己会努力身兼父职，希望可以弥补邦邦失去父亲的创伤，并谓一定会力争邦邦的抚养权到底：「到时就睇法官判畀边个」。

