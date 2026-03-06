Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

29岁TVB小花受富贵老公万千宠爱  三年抱两收50万名表大礼  两孩之母靓到震状态一流

现年29岁的TVB小花陈嘉慧（Erica），自2023年闪嫁圈外富贵男友Calvin后，便专心相夫教子。继2024年诞下大女后，今年2月再添一子，成功「三年抱两」，凑成一个「好」字。陈嘉慧成为两孩之母，状态成焦点，早前情人节她就在社交平台高调放闪，分享与老公的甜蜜合照，并大晒老公所赠的逾50万名表礼物，尽显豪门少奶奶的底气。

陈嘉慧成两子之母状态惊人

从陈嘉慧分享的数张照片可见，刚诞下第二胎的她恢复神速，状态极佳。照片中她与老公Calvin亲密依偎，不论是依偎在老公身旁，还是对著镜头甜笑，已是两子之母的她依然少女味十足，皮肤白滑紧致，颜值和身材都维持在巅峰水平，完全不像刚生完BB的妈妈。她在帖文中甜蜜地写道：「祝我热爱冒险的伴侣情人节快乐！感谢你将平凡的生活变成了一段非凡的旅程，让我们一起体验更多疯狂吧！」

陈嘉慧获赠逾50万名表

除了夫妻甜蜜合照，最瞩目的莫过于陈嘉慧老公送上的情人节礼物。为犒赏爱妻再次生B，出身富裕之家的Calvin出手阔绰，豪送一枚AUDEMARS PIGUET（爱彼）ROYAL OAK（皇家橡树）系列的名表。照片中可见，腕表镶满钻石，配上浅蓝色表盘，高贵夺目。根据网上资料，该系列腕表价值不菲，估计超过50万港元，可见Calvin对太太的宠爱。

陈嘉慧成人生胜利组

陈嘉慧自第29期TVB艺员训练班毕业后，火速获公司力捧，在剧集《爱上我的衰神》中担正女主角，前途一片光明。但她选择在事业起飞时与Calvin结婚，并停工专心照顾家人。如今家庭美满，有爱锡自己的老公和一对可爱的子女，更获赠名表作奖励，绝对是人生胜利组！

