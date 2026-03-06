港产鸡蛋仔变台湾美食？百万网红大J直击日本台店疑挪用香港文化 道歉被轰无诚意再惹公愤

近日，在日港人、百万YouTuber 大J（Jason）发布影片「香港鸡蛋仔变成『台湾诞生』？！台湾人侵占挪用香港文化极严重」，揭露有台湾人于日本开设的鸡蛋仔店，将香港地道小食鸡蛋仔宣传为「台湾诞生」的甜品，引发一场关于文化挪用的激烈争议。事件曝光后，该店家虽在IG发文道歉，但其后续处理方式仍令香港网民不满，令风波愈演愈烈。

鸡蛋仔突变台湾美食？

早前有香港网民指出有台湾人在日本开设的鸡蛋仔专门店，疑似刻意将香港美食鸡蛋仔，宣传成台湾美食，事件主角为在东京开设的一间台湾鸡蛋仔连锁店。大J日前到卷入争议的店舖拍摄，他在影片中指出，该店在宣传海报上使用「台湾No.1エッグワッフル」（台湾第一鸡蛋仔）等字样，并在电视节目访问中标榜为「台湾大人气鸡蛋仔」，疑似刻意误导日本民众，将源于香港的鸡蛋仔包装成台湾美食。大J表示，他最初在网上搜寻「鸡蛋仔」时，结果显示大量「Taiwan Waffle」（台湾窝夫）的资讯，已察觉此现象在日本相当普遍。连大J的日籍太太也表示：「在福冈的台湾甜点，在那里说『台湾Waffle』，这是鸡蛋仔，香港发祥的东西，不是吗？」大J强调，鸡蛋仔是50年代起源于香港的民间小食，任何简单的网络搜寻都能证实其历史。对于该台湾店家侵占香港文化的行为，他感到非常不满。

其后大J到另一间由日本人开设的鸡蛋仔专门店，店外当眼处写上鸡蛋仔起源于香港的介绍，店员也透露老板因为曾在香港吃过鸡蛋仔，因而产生在日本开鸡蛋仔专门店的念头，有趣的是，店员也曾一度以为鸡蛋仔是起源于台湾。

涉事鸡蛋仔店将问题归咎于翻译

事件发酵后，涉事鸡蛋仔店于其IG专页发布道歉声明，承认在文案中使用「台湾诞生」等字眼，将问题归咎于「文案审核与日文翻译的严重疏失」，并承诺已将相关海报全数撤下。店家表示，创办人确曾赴香港学习制作鸡蛋仔，对此次争议深感抱歉，并表示诚心接受各方指正，未来将建立更严谨的审核流程。

涉事鸡蛋仔店只用中文撰写道歉声明

然而，这份道歉声明未能平息港台网民的怒火，反而引来更多批评。综合网民留言，大众普遍认为该道歉缺乏诚意。许多留言指出，道歉声明只以中文撰写，完全没有日文版本，令人质疑其诚意，认为店家最初的宣传目标是日本顾客，如今却只用中文道歉，显然是为了应付港台网民的声讨，而非真心向被误导的日本人澄清事实。有网民直言：「没有看到你的诚意，我们想要的是你对日本人澄清事实，但是道歉文完全只是给我们看的。」

此外，网民认为仅仅在IG发布一则随时可能被删除的贴文，并不足以弥补错误。店家当初曾在电视节目上宣传「来自台湾的甜品」，因此网民要求其应在相同的大众媒体上澄清，才能展现负责的态度，有人建议他们再次接受电视台访问，弥补错误及公开向日本人澄清。

香港网民怒轰「文化挪用」

对于店家将事件归咎于「翻译错误」，大部分香港网民表示无法接受，认为这是店家为求商业利益而刻意进行的「文化挪用」，讽刺道：「文化挪用后，宣传目标达成，随便道歉两句，等待事件完结，计划通。」更有香港网民以珍珠奶茶为例，希望对方能将心比己，理解文化被挪用的感受：「香港卖珍珠奶茶会标注台式饮料，香港人也觉得这才够正宗地道放心光顾。哪一天香港有小店标示来自香港的珍珠奶茶，请问台湾的你有甚么感想？」

更让网民不满的是，大J在店家发布道歉声明后，于3月5日再次实地考察，发现店外依然竖立著「台湾No.1エッグワッフル」（台湾第一鸡蛋仔）的宣传海报，店内亦仍展示著电视节目访问时使用的「台湾大人气鸡蛋仔」照片，显示店家并未如声明中所述般彻底修正。

大J希望香港文化被尊重

大J在影片结尾感慨，香港与台湾本非敌对关系，将心比己，谁也不希望自己的文化被他人挪为己有。他认为台湾有自己珍视的文化，香港亦然，正如香港人不会声称珍珠奶茶、凤梨酥是香港发明一样，同样也希望香港的文化能被如实看待与尊重。事件至今仍在社交平台发酵，不少人认为这已不仅是单一店家的问题，而是反映了香港文化在海外被挪用及误解的严重现象。