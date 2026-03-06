Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李亚男罕晒「皇后」妈妈正面照 高颜值撞样港姐三甲得主 气质高贵不输华姐冠军女儿

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-06 HKT
发布时间：11:00 2026-03-06 HKT

41岁的李亚男与王祖蓝已结婚11年，二人育有两女王天韵（Gabby）、王海静（Hayley），李亚男多年来甚少分享父母的合照，只公开过到父母家中探望的片段。李亚男近日罕有在社交平台晒出与妈妈的合照，两母女到北京旅行，曝光李妈妈撞样两女星的外貌。

李亚男两母女游北京

李亚男前日（4日）在IG分享到北京游玩的照片，见到她与妈妈身处充满古典气息的宫殿前。李亚男穿上绣有精致龙凤图案的浅色旗装，头戴华丽的金光闪闪头饰，尽显高雅和美艳，气质超凡。

相关阅读：前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园

而李亚男身旁的李妈妈则挑选一袭深蓝色、绣有凤凰及花卉图案的旗装，配上精致头饰，仪态端庄又气场十足，活像是一位雍容华贵的皇后，无论是颜值和气质完全不输女儿。在另一张照片中，二人披上带有毛领的披风，手牵手对视而笑，展现母女情深的画面温馨。

李亚男：有其母必有其女

李亚男在帖文中以英文留言，表示与妈妈打扮的美好时光，并加上有其母必有其女的标签。不少网民大赞李亚男打扮好看外，更多的焦点落在气质出众的李妈妈身上。李妈妈五官精致、皮肤白皙，看起来保养得宜，网民更惊叹李妈妈星味十足，如1990年港姐季军梁小冰和谢雪心的「混合体」。

相关阅读：前TVB儿童节目主持怕活不过明年 哽咽示爱太太令人动容 结婚10年曾送爱妻逾亿豪宅

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
23小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
23小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
18小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
13小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
21小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
20小时前
伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机
即时国际
5小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
23小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜美媒揭国防部首次要求加派军事情报官 战事或打到9月｜持续更新
即时国际
26分钟前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
15小时前