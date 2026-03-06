李亚男罕晒「皇后」妈妈正面照 高颜值撞样港姐三甲得主 气质高贵不输华姐冠军女儿

41岁的李亚男与王祖蓝已结婚11年，二人育有两女王天韵（Gabby）、王海静（Hayley），李亚男多年来甚少分享父母的合照，只公开过到父母家中探望的片段。李亚男近日罕有在社交平台晒出与妈妈的合照，两母女到北京旅行，曝光李妈妈撞样两女星的外貌。

李亚男两母女游北京

李亚男前日（4日）在IG分享到北京游玩的照片，见到她与妈妈身处充满古典气息的宫殿前。李亚男穿上绣有精致龙凤图案的浅色旗装，头戴华丽的金光闪闪头饰，尽显高雅和美艳，气质超凡。

相关阅读：前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园

而李亚男身旁的李妈妈则挑选一袭深蓝色、绣有凤凰及花卉图案的旗装，配上精致头饰，仪态端庄又气场十足，活像是一位雍容华贵的皇后，无论是颜值和气质完全不输女儿。在另一张照片中，二人披上带有毛领的披风，手牵手对视而笑，展现母女情深的画面温馨。

李亚男：有其母必有其女

李亚男在帖文中以英文留言，表示与妈妈打扮的美好时光，并加上有其母必有其女的标签。不少网民大赞李亚男打扮好看外，更多的焦点落在气质出众的李妈妈身上。李妈妈五官精致、皮肤白皙，看起来保养得宜，网民更惊叹李妈妈星味十足，如1990年港姐季军梁小冰和谢雪心的「混合体」。

相关阅读：前TVB儿童节目主持怕活不过明年 哽咽示爱太太令人动容 结婚10年曾送爱妻逾亿豪宅