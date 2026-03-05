「美女新闻主播」爆离巢TVB真正原因  顶唔顺一制度入医院身心崩溃：离开是很难决定

TVB新闻主播谭诗雅，凭借甜美外貌及专业表现，深受观众喜爱。近日她正式宣布离职，引来大批网民表示不舍。谭诗雅在社交平台连环发文，除了感谢TVB实现了她的主播梦想，更道出了离巢背后令人心痛的真正原因。

谭诗雅感谢TVB助圆主播梦

谭诗雅在IG上分享了多张在TVB新闻部拍摄的纪念照，包括在主播台、新闻部大楼外等地点留影，流露出对公司和岗位的依依不舍。她发文感谢TVB给予的机会，让她圆了主播梦：「感恩这里成就了我的梦想，感谢在无线新闻得到的机会。」她表示，在TVB的两年时间里，自己当初订下的「目标都已超额完成」，感到「无憾了」，并感谢所有幕后团队的专业与包容。

谭诗雅亲揭离职主因：身体响起警号

在另一则帖文中，谭诗雅终于道出了离职的真正原因。她坦言新闻工作背后是24小时轮班及通宵工作，而她的身体其实并不适合这种作息。她写道：「离开自己喜欢的岗位是很难的决定」，「明知自己的身体不适合通宵工作，但知道新入一定会经历这个阶段，还是硬撑下去。」为了追逐梦想，她选择硬撑，但长期下来，身体终于发出警号。

谭诗雅自爆曾经入院

她透露：「连续长期反全通宵更，身体挨过眼泪流过，后来即使转反正常轮班，身体早已出现警号，免疫力明显下降，引发各种健康问题。」最终，情况严重到需要入院，让她意识到健康的重要性：「当真是入院、睇医生、咬牙切齿感觉难受，就发现身体健康是不可逆的，无嘢比起健康的身体重要」，无奈之下做出了这个艰难的决定。虽然离开了主播台，但谭诗雅表示自己热爱的是「表达」，希望将来能在别的平台上，以更好的状态继续做自己喜欢的事。

