前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围 新形象显减龄获赞
更新时间：18:00 2026-03-05 HKT
发布时间：18:00 2026-03-05 HKT
前TVB「咪神」白云自2021年与富二代前夫江俊霖结束5年婚姻后，感情生活一直备受外界关注。恢复单身的她活得自由自在，不时在社交平台大派福利，分享性感火辣的美照，吸引大批粉丝追踪。
白云剪短头发获好评
近期一直以长发示人的白云，决心转换形象，为大家带来新鲜感。她于IG上载了一段在发型屋拍摄的影片，只见她将一头长发大幅剪短至及肩，并换上浅啡金的发色，额前留海的新发型让她看起来更显年轻，充满活力，难怪新形象得到极多好评。
白云转新Look性感不减
虽然发型变得清爽，但白云的性感本色丝毫不减。影片中，她身穿一件超低胸的粉色上衣，外搭一件灰色西装外套，在镜头前自信地展示新形象。她更以「高炒」的自拍角度拍摄，丰满白滑的上围在镜头下表露无遗，画面极度性感诱人，充满立体感，火辣指数爆灯。
白云新形象吸桃花？
由于白云的感情状况一直备受瞩目，这次特意换上减龄新发型，不少网民都纷纷留言，大赞她形象焕然一新，并猜测她是否希望借此「吸桃花」，尽早觅得真命天子。
