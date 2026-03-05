钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦

「百亿富三代」钟培生（Derek）于昨晚（4日）无预警宣布求婚成功，让全城目光聚焦在他的准新娘，现年25岁、有「最年轻区议员」之称的庄雅婷（Angel）身上。庄雅婷在个人IG上转发求婚片段，并以6个字「又真系几型嘅」来甜蜜回应钟培生的精心策划，羡煞旁人。

钟培生化尽心思求婚

钟培生这次求婚可谓花尽心思，他将浅水湾大宅布置成动漫《进击的巨人》场景，并安排管弦乐团现场伴奏，自己更从约30米高空吊钢丝空降，上演一场「进撃的培生」求婚记，成功抱得美人归。

庄雅婷自拍影片身材引热议

随著婚讯曝光，准新娘庄雅婷的背景旋即引起网民热议，除了亮眼的学历和政治背景，庄雅婷在社交平台上发布的影片更是近期热议的焦点。她经常拍摄短片，以甜美亲切的形象讲解法例及社会政策，但更让网民关注的是她影片中的穿搭。从她发布的影片可见，她多次穿上极度紧身的白色或灰色上衣，丰满出众的上围几乎「迫爆Mon」，火辣身材展露无遗。另外一张她出现于将军澳单车馆的照片，更被网民直指极似陈法拉。

庄雅婷身材骄人网民「参选必投你」

这种「议员穿搭」风格引来了两极化的讨论。有网民直言议员似乎「不用穿紧身衫出镜」，认为作为公职人员应注意形象。然而，大部分网民却持相反意见，纷纷留言力撑，叫批评者「别多管闲事」，并大赞庄雅婷「人靓声甜」、「好正」，更有人表示「参选必投你」，认为她的个人穿著自由应受尊重。

庄雅婷弃选上届港姐

庄雅婷不仅是本届的最年轻区议员，同时现职招商局金融控股有限公司，事业有成。此外，她的学霸资历也相当惊人，在放弃英国名牌大学后，选择于北京大学完成本科双学位，其后再到香港大学进修硕士。她去年曾短暂参选港姐，虽然后来退选，但其仙气外型已成功吸引大众目光。

