黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命

影视圈
更新时间：22:22 2026-03-04 HKT
发布时间：22:22 2026-03-04 HKT

黄文标今晚（4日）到尖沙咀出席《无毒新境界》禁毒电影创作比赛首映礼活动。对于好友游飚因脑出血于2月24日在伊利沙伯医院病逝，黄文标表示，游飚的身后事已经筹备得七七八八，以他所知游飚太太与女儿难免哀伤，但亦相当坚强。而他亦透露自己的健康情况，他惊爆自己疑患上柏金逊症。

黄文标爆游飚遗孀有经济压力

黄文标除了协助办理游飚身后事，也要处理游飚的环保公司业务，他说：「以前公司的生意全是游飚负责打理，现在我变成主力，如果我的病情没有加重的话，暂时还应付到。」问到游飚家人可有经济压力﹖他指出，以前他们两公婆供养女儿，现在变成他太太独力，所以也有经济压力。

相关阅读：游飚离世｜绝世好老板有情有义 为助老友追梦承诺随时顶更 黄文标感激照顾多年

黄文标疑患上柏金逊症

此外，黄文标在电影《寻秦记》中扮演古天乐二弟「滕贤」因电影受观众关注下，早前有网民发现黄文标「迷失」于商场之内，担心他身情况出现问题，他承认出现手震及平衡欠佳等情况，并透露，医生初步评估他患上柏金逊症初期，但仍未确诊，由于只看了医生一星期，正在试药是否适合，之后要做磁力共振检查，现在最大影响是手震、平衡力差及动作缓慢了，主要是左半边身的问题，右手则没事。

黄文标：生死有命

不过，他认为生死有命，对病情也不会担心太多，问到可有预早为自己做好准备？他笑称，自己单身寡佬，对往后生活也没有特别安排，未有想到太长远。]

相关阅读：63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者

