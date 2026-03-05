TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生

现年31岁的江嘉敏，去年宣布离巢，跟TVB结束9年宾主关系，由清纯小花，备受力捧当上女主角，至跟视帝王浩信传出绯闻，更自爆曾经一度想过轻生，是非不断。事过境迁，江嘉敏近日在泰国旅游拍片，但由于画面是半裸大腿走出泳池，马上被网民质疑「想红想到癫」，江嘉敏不甘受辱，随即寸嘴直接反击网民，再次引起是非风波。

江嘉敏泰国分享泳照惹是非

近日江嘉敏趁著工作空档，飞往泰国曼谷享受了一个奢华的阳光假期。她亦不吝啬在ig分享多张性感泳装照和影片，向粉丝大派福利。从她分享的限时动态可见，她入住的酒店极尽奢华，房间外就是私人泳池，可以随时「跳入泳池游水」，享受「同阳光玩游戏」的悠闲时光，她又拍下从房间走去泳池的画面，镜头下见到呈现半裸状态下的大腿，引起网民无限联想。

江嘉敏反击网民下身无裸露

江嘉敏之后分享一张性感相，穿上米白色钩织上衣，内搭比坚尼，坐在池边的躺椅上，展露甜美笑容和好身材，散发著健康性感魅力，引来大批网民赞好。江嘉敏大方回应：「好多人问喺边间，迟啲出个post介绍俾大家。」她接著说：「然后我收到第二个多嘅message就系，问我系咪想红想到发癫，唔著裤就咁行出去人哋个泳池拍片？」面对如此尖锐的质疑，江嘉敏寸嘴回应：「会唔会谂过，其实我系著咗泳衣呢？Thank you。」

江嘉敏曾被传介入王浩信婚姻

江嘉敏入行后是非不断，最最令人印象深刻，莫过于在2018年拍摄剧集《兄弟》时，被指介入王浩信婚姻，令她形象受损。江嘉敏曾透露因为小三事件，她饱受压力，情绪崩溃，除了跟监制表示想换角不拍外，还有了轻生念头，庆幸另一套剧《跨世代》监制陈维冠与同剧拍档张继聪及时开解，才顺利完成拍摄，至今走出负评阴霾，重新出发。

