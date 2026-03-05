「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患

现年32岁、有「百亿富二代」之称的男星黄子韬，近年事业爱情两得意，但身体状况却频频亮起红灯。日前他在录制综艺节目《宇宙闪烁请注意》时，于浸温泉环节突然呼吸急促、脸色惨白，更难受地高呼「脑子好难受」，疑似出现缺氧情况，情况惊险，迫使节目组紧急中断拍摄。

黄子韬出现猝逝先兆？

从节目画面可见，黄子韬脸色极差，明显不在状态，对著镜头表示「我可能玩不了这一部分」，随后便在工作人员的搀扶下离场休息。幸好，经过约15分钟的调整后，黄子韬状况好转并敬业地完成剩余拍摄。然而，这次突发事件已令大批粉丝心惊胆颤，担心这是否身体过劳的警号，更有网民忧虑是「猝逝先兆」。

黄子韬光顾头疗店面色苍白

令人忧心的是，节目播出后，昨日（28日）有网民在重庆偶遇黄子韬。他被拍到光顾一家头疗店，该店主打「释压头疗、肩颈放松」，似乎他本人也意识到身体状况需好好保养。根据网民所拍得的照片，即使戴著口罩，仍看得出他当时依然面青唇白，气色极差，健康状况令人担忧。

黄子韬曾做开脑手术险变植物人

事实上，黄子韬的病史相当令人心疼。他曾自爆6岁时因脑出血接受开脑手术，头上缝了43针，医生更警告若延误治疗，最严重会变成植物人。此外，他去年曾被中医诊断为「肾气虚弱，脾胃代谢欠佳」；也曾因通宵录影引发呼吸道感染，需吸氧才能完成工作；2022年感染新冠病毒时更一度高烧至40度。

黄子韬名副其实百亿富二代

黄子韬于2012年以韩团EXO成员身份出道，后与公司解约并回中国发展。其父为了支持他的明星梦，毅然成立「龙韬娱乐」公司。2020年，其父因病骤逝，黄子韬继承了百亿家产，成为名副其实的「百亿富二代」。虽然事业有成，更于去年与女星徐艺洋结婚，但体弱多病的体质，加上拼命三郎的工作态度，让外界极度担心他的健康会随时崩溃。不少粉丝纷纷留言，希望他能以健康为重，「钱是挣不完的，健康无价」、「不缺资源，真的无需硬扛」。

