卧底娇娃丨陈滢睡衣诱惑画面曝光 薄纱裙下身半裸若隐若现 预告由「长腿女神」接棒性感担当

现年36的陈滢，在热播中的TVB剧集《卧底娇娃》中，将会有爆炸性的性感演出，官方释出的「睡衣诱惑」片段，陈滢身穿吊带低胸睡衣，外披一件薄纱，在行走时更掦起了睡衣，若隐若现，充满美感，而该幕戏的焦点，是陈滢下身更是呈半裸状态，大晒白滑美腿，令观众热血沸腾，网民大赞陈滢是剧中的性感担当，实至名归。

陈滢睡衣诱惑挑战电视尺度

近日TVB官网释出一段陈滢「睡衣诱惑」的片段，陈滢饰演的江妙姿，身处一所豪宅内，她穿著一套碎花图案的吊带低胸短裙式睡衣，外面仅披著一件丝质的纯白透视外套，丝质外套随著她的走动而轻轻飘扬，时而滑落，露出纤细的肩线，举手投足已经魅力无限，成为剧集的重头戏之一。

陈滢白滑美腿一览无遗

陈滢在片段中，慵懒地打开冰箱，背影的数秒停顿，将她纤瘦的腰肢及葫芦身材，尽收眼底。其后她迈著轻盈的步伐走上楼梯，一双洁白修长的美腿，在镜头前一览无遗，营造出一种仙气诱或，片中的保镖程浩骏，更忍不住拿出手机偷拍，画面在唯美中不失喜感。

陈滢预告由张曦雯接棒性感

陈滢在剧中被封为「性感担当」，陈滢接受访问时曾表示先顶一顶，之后会由张曦雯接棒，她透露这场睡衣戏的剧情，背景是三位女主角以「睡衣派对」为由，借机在目标人物的大宅过夜，从而使计让邵美琪邀请她出任保镖，绝对是剧情需要。

