许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重

林盛斌（Bob）今日（3日）带新签的艺人应昌佑、刘晨芝、许惠菁及王海榛及旗下艺人出席「棋人先声迎新聚」午宴。许绍雄女儿许惠菁（Charmaine）于2023年12月与圈外老公、银行业才俊Shane结婚，当时婚宴上星光熠熠，不过今日活动上当大家提到择偶条件时，许惠菁也搭嘴，令人怀疑她是否婚变。事后在场记者求证许惠菁婚姻状况时，她避谈只表示：「现阶段工作为重。」

许惠菁想向主持方面发展

对于加入「棋人」，四人均表示想向主持方面发展，许惠菁指亡父许绍雄和很多朋友也在这行，自己去年也放下新加坡饮食生意回港发展，跟爸爸拍片及做了很多网络上的工作，但由于在这行还算很新，所以还需要好好地学习，也会向Bob林盛斌请教，令自己做得更好。

应昌佑想继续尝试在这行发展

应昌佑指自己在2014年离开唱片公司后专注凑小朋友，而自己亦有份设计工作的正职，不过他坦言今次加入是自己向Bob林盛斌争取的，因想继续尝试在这行发展，但亦配合现在要返工和凑小朋友这个状况，而Bob林盛斌也指他懂两文三语所以在主持方面没有问题，问到是否想继续唱歌？他指暂时未有考虑，不过若在做司仪时客户要求也可以唱。

刘晨芝要Bob林盛斌介绍合适对象

刘晨芝则谓近年放了很多时间在欧美方面，现在想主力在香港发展，自己在美国亦是主持出身，自己跟Bob林盛斌认识多年，觉得对方好正能量，更指要他介绍合适对象，她笑言自己其实排在胡定欣之后，但一直有人插队，现在还有个陈庭欣，搞到她还未有着落，问这是否她与Bob林盛斌签约其中一个条件？她即笑指会催促对方，但自己真的想在主持方面向Bob林盛斌学嘢。

王晶女儿王海榛不会抗拒任何机会

至于王晶女儿王海榛指因朋友找过她做婚宴主持，做了2、3次后又觉得表现不错，而自己入行是也是主持出身，而离开TVB后虽然有很多把刀，但并非张张利，故也不会抗拒任何机会，又指早前才跟精装明星足球队去玩，见到其他演员及导演，王海榛说：「真系好挂住以前开工嘅日子，因为都真系好耐冇拍戏。」提议她叫Bob林盛斌开戏，王海榛笑指当然要，也可介绍导演、演员给他，也坦言不会抗拒任何机会，但仍是想将司仪的功力推高点，让大家先觉得她是一个专业的主持。提到他们都是竞争对手，他们就表示不是，工作可以轮住做，因为四人的style不同。

Bob爆陈庭欣现正与一名男士努力发展

Bob林盛斌受访时表示公司现时加上他共有12位艺人，而大部分人也会往主持及司仪方向发展，希望在公司帮助下得到更多工作，因各有所长，又认为若做得好可留住客人，故相信不会出现抢工作的情况。Bob指有些工作自己可能是时间、酬劳上而接不到，也因有些要以普通话、英语去做未能完全胜任，所以也会推荐旗下艺人给客户，问他是否想公司发展成为主持界龙头公司？Bob说：「都望有咁嘅目标，但咁威水又唔敢咁讲，仲未有咁嘅实力。」笑指他还要做刘晨芝媒人，Bob笑住话好攰：「其实系定欣之前已话要帮佢，但刘晨芝有佢嘅市场，偏向西化，系另一番滋味。」他又爆「插队」的陈庭欣现在正与一名男士努力发展中，虽然不知他们是否啱feel，但知道有约会及联系，有消息就会跟大家说，提到他带陈庭欣去拜姻缘，Bob表示其实是拍TVB节目，所以带了对方去朋友的佛堂拍摄，知道狐仙娘娘是旺事业和姻缘，朋友拜完也觉得不错，所以就叫她去拜下求保佑，又笑指之后也会带刘晨芝等人一起去拜。

Bob回应大马戏院贺岁档排片争议

Bob有份主演的贺岁片《妈妈又要嫁》在年初一于马来西亚上映，票房至今收4百多万令吉，成绩不俗，不过他在网上疑似不满排片不够多，Bob澄清并没不满，因当地也有电影上映，而且对手强劲，电影能在年初一上映，在戏院不算多放映的情况下很好成绩，自己出帖实际上是想鼓励电影台前幕后团队，也希望未睇的观众去捧场。提到Bob在戏中有露股戏，他指当时是陈山聪和梁竞徽在玩的情况下脱他裤子，但该场戏因过不到当地电检只能作NG片。问到是否计划开戏？他指公司现时有投资演唱会、舞台剧和talk show，日后也不排除投资电影。