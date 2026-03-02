影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区

影后张曼玉 (Maggie) 早前开设小红书，罕有分享生活。近年她醉心于田园生活，并在法国波尔多地区打造属于自己的「梦想花园」(Dream Garden)。她不时分享修建进度，从最新发布的影片及帖文可见，其花园占地极广，环境优美，工程规模庞大，让一众网民惊叹不已。

张曼玉动用挖泥机造园

在最新一集名为「建筑物竹墙」的影片中，可见张曼玉的花园正进行大型工程。影片中，专业园丁动用小型挖泥机开辟长长的沟槽，再将一整车的泥土与肥料混合倒入，以种植竹子围墙。从影片背景可见，花园地处乡郊，四周被绿油油的田野和树林环绕，远处更有疑似葡萄园的景致，环境极为开阔和天然，空间感十足，规模媲美小型公园。

张曼玉打造竹墙增私隐

张曼玉分享，虽然邻居很好，但为了增加私隐度，决定用竹子建造围墙。她认为竹子能「保持大自然的感觉」，而且生长速度快，很快就能长成高高的围篱。为了让竹子健康成长，她和团队细心地为其铺上覆盖物以保持湿度和温度，确保竹子能安然过冬。

张曼玉铺设小路通往休息区

而在一月的分享帖文中，张曼玉已透露花园修建了一条新的小路，让花园整体的设计轮廓变得更清晰。这条路将通往一个四方形的休息区，她兴奋地想像著未来的花园生活：「可以在这个小空间里，可以泡杯茶、看看书，听听小鸟的歌声，欣赏一下周围的环境。如果兴致来了，甚至还可以用来 Glamping（豪华露营）！」

从规划小径到种植竹墙，张曼玉对「梦想花园」的每个细节都充满期待。她预计一两年后，这个花园将会带来很多不同的乐趣，并期待春天来临时，种下的花朵会陆续绽放，为花园增添更多灿烂与色彩。整个项目充满心思，足见她对这个自然宁静安乐窝的热爱。

