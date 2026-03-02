Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区

影视圈
更新时间：18:20 2026-03-02 HKT
发布时间：18:20 2026-03-02 HKT

影后张曼玉 (Maggie) 早前开设小红书，罕有分享生活。近年她醉心于田园生活，并在法国波尔多地区打造属于自己的「梦想花园」(Dream Garden)。她不时分享修建进度，从最新发布的影片及帖文可见，其花园占地极广，环境优美，工程规模庞大，让一众网民惊叹不已。

张曼玉动用挖泥机造园

在最新一集名为「建筑物竹墙」的影片中，可见张曼玉的花园正进行大型工程。影片中，专业园丁动用小型挖泥机开辟长长的沟槽，再将一整车的泥土与肥料混合倒入，以种植竹子围墙。从影片背景可见，花园地处乡郊，四周被绿油油的田野和树林环绕，远处更有疑似葡萄园的景致，环境极为开阔和天然，空间感十足，规模媲美小型公园。

相关阅读：张曼玉情路屡受打击性格大变  传被骗千万人财两失  名导爆女神感情现况：她很不开心

张曼玉打造竹墙增私隐 

张曼玉分享，虽然邻居很好，但为了增加私隐度，决定用竹子建造围墙。她认为竹子能「保持大自然的感觉」，而且生长速度快，很快就能长成高高的围篱。为了让竹子健康成长，她和团队细心地为其铺上覆盖物以保持湿度和温度，确保竹子能安然过冬。

相关阅读：BLACKPINK演唱会｜张曼玉潮人打扮低调朝圣 粉丝为见偶像出尽奇招 睇骚神器随处见 仲有「动物大迁徙」？

张曼玉铺设小路通往休息区

而在一月的分享帖文中，张曼玉已透露花园修建了一条新的小路，让花园整体的设计轮廓变得更清晰。这条路将通往一个四方形的休息区，她兴奋地想像著未来的花园生活：「可以在这个小空间里，可以泡杯茶、看看书，听听小鸟的歌声，欣赏一下周围的环境。如果兴致来了，甚至还可以用来 Glamping（豪华露营）！」

从规划小径到种植竹墙，张曼玉对「梦想花园」的每个细节都充满期待。她预计一两年后，这个花园将会带来很多不同的乐趣，并期待春天来临时，种下的花朵会陆续绽放，为花园增添更多灿烂与色彩。整个项目充满心思，足见她对这个自然宁静安乐窝的热爱。

相关阅读：艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
9小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
3小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
2小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
01:27
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
6小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
5小时前