「世纪渣男」周永恒认恋情却否认婚内出轨 纠缠前女团成员关晓彤近20年揭亲密关系底线

41岁「世纪渣男」周永恒（Roy）日前被见到在港铁车厢内与女子亲暱相拥，传出背内地妻陈薇（Britni）再度「偷食」。周永恒及后向传媒澄清，相中人是其太太陈薇，不存在出轨问题。但前女子组合MVG成员周晓彤（Ivy）突然公开数臭周永恒，周永恒接受传媒访问时，承认曾在与太太分居期间，和Ivy发展恋情。

周永恒被斥瞒婚

周晓彤日前曾发文怒斥周永恒瞒婚：「真系世纪贱男周永恒，你都呃得我透，呃我话离咗婚，千万个大话，咁多个月嚟无限次烦住我，报警都报咗好多次，一次又一次出轨，人渣！」又称感到「生命安全受到威胁」，曝光双方关系。

今日（2日）有报道分别取得双方回复，周晓彤承认在10几20年前认识周永恒，二人曾在去年9月至今年1月短暂交往，而且周永恒曾承诺娶她。周晓彤又提到早在周永恒娶赵颂茹之前，已获男方追求，不过当时亦认识赵颂茹，而没有接受男方。

周晓彤曾为周永恒凑仔

周晓彤声称周永恒承诺如她到40岁时仍未结婚，二人便在一起，并会与太太Britni离婚。周晓彤周永恒指自己「戴绿帽」，没有家庭温暖，也没有人帮忙凑仔，因此周晓彤觉得小朋友可怜，便帮手凑小朋友，之后二人便拍拖，朋友圈有不少人曾遇过二人。

周晓彤与周永恒虽然是情侣，但她强调二人没有肉体关系，还约法三章一星期见一次，不会同居。直到去年12月周晓彤发现周永恒「好恐怖」，试过在街上骂她，又跟踪及要胁，更威胁到人身安全，令周晓彤十分害怕。

周晓彤称受周永恒威胁

周晓彤指周永恒试过整伤自己诬告对方，虽然报过案，但执法人员到场时，周永恒又装作没事发生。甚少一时一样，称已离婚或搞紧离婚，周晓彤因此向周永恒提出分手达「一百次」。周晓彤强调自己不会做第三者，却遭周永恒要胁，向传媒爆料她介入婚姻。

周永恒对周晓彤的指控，除承认与太太分居期间，曾与周晓彤发展恋情外，二人分手原因不是女方所指。周永恒表示其婚姻状况一早已向周晓彤透露，连太太Britni受儿子都识周晓彤。周永恒认为就算一脚踏几多船又如合，因为没有必要隐瞒对方，自己亦不是明星，只是一位运输工人。

周永恒提到二人分手与性格不合有关，最后一次分手主因，是周永恒去倾组织女圑的事，周晓彤因为嬲而将周永恒的行李丢出街，连音乐理想都作出阻止，最终觉得不可以再勉强，二人分合已好多次，之前由周永恒作主动，或因为此原因，令周晓彤觉得被跟踪。

周永恒拒绝公开私隐

周永恒又否认报案一事，并指二人曾有过好开心的日子，所以不想抹黑周晓彤，还要多谢曾经相爱。对于未离婚再涉「婚姻出轨」，周永恒认为自己已不是公众人物，毋须公开私隐，而与太太的关系连他本人都知。