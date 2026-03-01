Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好声音4丨蒙面歌手全揭晓 「猫女郎」刘佩玥挥别狰狞表情献唱 「白羊君」姚兵爆笑认潇洒

影视圈
更新时间：22:47 2026-03-01 HKT
发布时间：22:47 2026-03-01 HKT

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》今晚（1日）播出新一集「导师分组赛」，5位蒙面TVB艺人公开真面目，分别是「企鹅人」周志康、「狮子王」罗天宇、「猫女郎」刘佩玥（Moon）、「白眉鹰王」莫家淦以及「白羊君」姚兵。

刘佩玥曾被批评唱歌表情狰狞

刘佩玥过往曾因在台上演唱时，被批评表情过于用力、狰狞。今次刘佩玥首次脱面具在《中年好声音4》演唱，成为全场焦点，她赛前她也坦言心情紧张。然而，当她正式演唱经典金曲《难得有情人》时，表现却令人眼前一亮。刘佩玥全程表现得相当投入，演唱时脸上一直挂著甜美的笑容。即使在演绎歌曲高潮部分，她的表情也处理得宜，专注而动人，成功将以往过于绷紧的状态转化为对歌曲情感的深度诠释，完全挥别了过去「狰狞」的标签，展现出享受舞台的一面，表现获得不少掌声。评审们就鼓励她表演时要有更多自信，同时点出她演唱时因升key而有瑕疵。

姚兵改善广东话咬字问题

其他几位艺人也表现出色，其中「白羊君」姚兵深情演绎《谁明浪子心》，获评审赞赏，他在台上自认潇洒，引起全场爆笑。虽然他的广东话咬字有瑕疵，但经过指导后大有改善，表现理想。

而尚未登场的3位TVB艺人亦有在后台接受访问，「狮子王」罗天宇希望藉比赛找到自己的歌路；「企鹅人」周志康盼望歌唱能与工作结合；而「白眉鹰王」莫家淦更扬言目标是杀入十强，展现出对歌唱的热诚。这一集揭晓蒙面歌手的真实身份，无疑为《中年好声音4》增添了不少追看性。

