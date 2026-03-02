李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀

前TVB花旦李婉华婚后移民加拿大多年，与加籍股票经纪李守正育有两子一女。身为当地中产阶层，李婉华近日在YouTube频道直播大呻加拿大政府再度加税：「好打击中产、小企业，同埋自雇人士。」李婉华担心加税压力会转移到消费者身上，她说：「而家已经难揾钱喇，仲要系咁加税，想点呀？」

李婉华怒批加拿大政府理财无方

加拿大政府为解决高达133亿加元的财政赤字，计划从今年10月起，大幅扩大省销售税（PST）的征收范围，包括会计、法律、地产经纪佣金等多个以往豁免的专业服务。李婉华向来敢言，近日她猛烈抨击加拿大政府即将推行的加税计划，直言此举是向市民「开刀」，更心疼已不堪重负的居民将会更难挨。节目中，李婉华批评加拿大政府盲目用政府公帑帮其他国家、难民、胡乱建设，而且不积极开源，反而加重市民财政压力。她说：「你冇去谂吓点增加外国人嘅投资，点样去做好我哋嘅经济，一味就系谂住点样去加我哋嘅税……」她认为，这是一种短视且极不负责任的行为，将所有压力都转嫁到市民身上。

李婉华心痛加国人背负巨债再受压

谈及民生，李婉华的语气更显沉重。对于卑诗省即将上调个人所得税及省级物业税等，她表示：「简直系无孔不入呀！」李婉华感叹现时加拿大几乎没有外国人来投资，人均生产力非常低，而且加拿大国民早已背负超过两万亿加元房贷，生活压力巨大。如今政府再施加重税，她痛心地形容这简直是让本已不堪重负的居民雪上加霜。

李婉华忧加拿大经济竞争力下降

李婉华认为，加税将严重打击中小企业的营运，并削弱卑诗省等省份的经济竞争力，可能导致人才和企业流向税务负担较轻的地区。李婉华的言论获得了大量已移民加拿大的网民共鸣与支持。

