夜王｜何启华明白杨偲泳感受 自爆被删了7成戏份 芯駖与郑秀文浸浴戏亦被删短

何启华（阿Dee） 、李芯駖和杨偲泳今日（28日）到太古城戏院为有份演出的贺岁片《夜王》进行谢票活动。

阿Dee认有不开心但内心坚强

阿Dee在谢票时以「土地跳」答谢带病出席的拍档杨偲泳在拍摄接吻戏时容忍他口𥚃的蒜蓉白菜味，觉得实在难为了她，但这场戏被删，杨偲泳的身材又遭人拿来评论令她不开心？阿Dee感到可以理解，作为演员卖艺，明白会被讨论，大家有自由，但明白杨偲泳一向有做好演员的心及专重工作，所以也明白对方的不开心。他也因过去被批评样衰而不开心，他笑言：「讲起也想哭，但我很坚强，最后会开心番。」导演吴炜伦表示会屈黄子华请杨偲泳食饭𠱁她开心，却没有预他份？阿Dee说：「愈讲我愈不开心，食饭也没有心情，就食他们食剩的吧！其实这次我被删了七成的戏份，我也有不开心，但我很坚强，可以食他们食剩的，以大局为重。」

芯駖望有加长版讲多些故事

芯駖也表示，自己都有被删减戏份，其中与郑秀文一起浸浴的一场戏便拍了一个凌晨，场口讲述她为何沦落做「小姐」的伤感戏，她俩浸在热水中浸足两小时，但也被删短了很多，她明白电影在新年上画要开心一点，若将来有加长版，可以讲多些每个角色的不同故事，也希望观众会支持。问到二人会否回馈答谢观众的支持？阿Dee笑言：「之前在宣传《毒舌大状》时承诺除裤也要找数，所以这次开若票房2亿便除2条裤，3亿便除3条啦，一路加上去，直至除8条裤。哈哈！」