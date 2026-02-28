周永恒揽女爆多角关系？前女团成员关晓彤狂闹「呃我离咗婚」 爆人身安全受威胁曾多次报警

周永恒（Roy）近日被网民拍到于港铁车厢内公然与一名女子亲暱相拥，照片曝光后随即引发他背著内地妻子陈薇（Britni）再度「偷食」的揣测。事后，周永恒向传媒澄清，相中人实为其太太陈薇，故并不存在出轨行为。

关晓彤怒斥周永恒「呃我话离咗婚」

但事件一波未平，一波又起，前女子组合MVG成员关晓彤（Ivy），昨日突然于社交平台转发该揽女照片，并发文怒斥周永恒：「真系世纪贱男周永恒，你都呃得我透，呃我话离咗婚，千万个大话，咁多个月嚟无限次烦住我，报警都报咗好多次，一次又一次出轨，人渣！」言辞间疑似揭露自己曾与周永恒有过一段关系，并被对方谎称已离婚所蒙骗。

关晓彤指跟周永恒非情侣

虽然关晓彤其后删除了该帖文，但已被网民截图并引起广泛关注。在回应网民疑问时，关晓彤却强调自己并非周永恒的女友，对方仅是其追求者。她解释，自己因为拒绝对方而受到持续骚扰及威吓，甚至感到「生命安全受到威胁」，因此决定不再哑忍。

关晓彤爆周永恒分居大半年

对于网民质疑「唔钟意佢，佢又点样呃得你透？」，关晓彤进一步踢爆周永恒的连串恶行。她表示，与周永恒相识十多年，对方多年来一直追求她，但自己从未答应。她更大爆周永恒与现任妻子陈薇其实已分居大半年，现于天水围租住㓥房，并指控对方在此期间曾以儿子作筹码，向太太家人索取金钱，更因此剥夺儿子的上学机会。

关晓彤称受生命威胁

关晓彤心痛地表示：「佢个仔超惨，冇学返仲要比佢搞到学校都转咗好多间。」她更指控周永恒曾多次跟踪及威胁她，声称要「X咗我」，甚至扬言要找「黑社会嚟搞我」，行径令人发指。

