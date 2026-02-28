视后林夏薇衣锦还乡厦门当官 拍央视剧赢口碑获特别待遇 拒靠堂哥林峰一家关系

现年38岁的林夏薇，拍过不少脍炙人口的TVB剧集，凭《七公主》演出顾语嫣赢得视后，身价三级跳，更因而打开了内地市场，近作有央视出品的《大生意人》，她演出慈禧太后，大获好评。林夏薇声名在外，更返到家乡厦门「当官」，但并非实质的政务工作，而是获得厦门市文旅部，颁发「厦门2026年度美好生活推荐官」，获得国家点名力赞，确是难能可贵。

林夏薇赢视后北上吸金

林夏薇在厦门出世，堂哥林峰的父亲林华国，在当地是房地产大亨，有「厦门李嘉诚」之称，但林夏薇近日衣锦还乡，却并非靠关系，而是她一直努力的成果，林夏薇的演技无容置疑，继凭《七公主》赢得视后，在《黑色月光》的奸角卓慧云，更是有令人心寒的演出，人气高企。林夏薇孭住视后头衔，在内地揾食自然无往而不利，想不到除了拍剧及出席商演活动外，她还在家乡厦门「当官」，令网民啧啧称奇。

林夏薇返厦门当旅游大使

近日林夏薇返回家乡厦门，先去了她的母校「双十」中学，感受昔日的青葱岁月，其后又到了当地的主题景区，在百年老街游览。当天林夏薇长发披肩，穿上白色毛衣，内里是贴身的针织衬衣，打扮偏向成熟干练，原来之后重头戏是厦门市文旅部，颁发「厦门2026年度美好生活推荐官」荣誉，林夏薇在当地出世，4岁时随父母移民香港，5年后回流厦门，在当地成长读书，今次林夏薇「当官」，实则是当地的旅游大使，责任重大。

林夏薇丈夫卷入破产风波

林夏薇早于2015年，在事业高峰时跟年长16年的金融才俊莫赞生，在山顶价值15亿的超级豪宅低调举行婚礼，婚后同住于山顶独立屋，过住幸福少奶奶生活，至2018年7月，她为了调理身体生育，而宣布离开无线，以一年的休息期学习兼顾家庭和事业。现以部头合约形式拍摄戏剧。不过去年莫赞生卷入破产风波，至12月获颁布「破产不开始令」，即是无限期延长破产期，但事件未有影响林夏薇心情，继续在内地开工吸金。

