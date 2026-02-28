Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴千语曝光夫家百亿豪门奢华大宅 向施伯雄爷爷施子清拜年 尽显富贵孙新抱乖巧一面

影视圈
更新时间：10:00 2026-02-28 HKT
发布时间：10:00 2026-02-28 HKT

吴千语2023年与百亿富三代施伯雄结婚，正式嫁入豪门。婚后她不时在IG及小红书分享甜蜜生活，大晒幸福少奶奶日常。日前，吴千语分享了她到夫家拜年的影片，罕有曝光夫家豪宅内部，以及她与施伯雄爷爷、富商施子清的温馨互动，尽显豪门乖巧孙新抱的模样。

吴千语与施伯雄穿情侣装拜年 

从吴千语上载到小红书的影片和照片中可见，她与丈夫施伯雄穿上蓝色系的唐装情侣外套，在桃花树下甜蜜合照，羡煞旁人。吴千语以施家新抱身份过年，显得非常雀跃，与亲友在巨型桃花树前摆出恭贺姿势，喜气洋洋。

施子清豪宅气派不凡

吴千语分享的照片及影片背景也曝光了施家豪宅的气派内部。客厅设有落地大玻璃，窗外便是私人游泳池和庭园，环境清幽雅致。室内装潢则充满中国传统艺术气息，其中一幅雕有龙纹、看来价值不菲的巨型木制屏风更是格外抢眼。

吴千语与爷爷施子清温馨互动

吴千语更分享与爷爷施子清的互动影片。可见精神矍铄的施子清穿著紫色唐装，在旁看著孙新抱吴千语布置家居。吴千语先是小心翼翼地将亲手写的「福」字挥春贴在龙纹屏风上，随后更蹲在地上，细心整理地上的挥春。

吴千语在帖文中写道：「福到了！祝大家马年马到功成马上幸福，马上暴富，马上变美」，充满新春的祝福。网民纷纷留言大赞吴千语「贤慧乖巧」、「与爷爷的互动好有爱」，并指她完全融入了豪门家庭，深得长辈疼爱。

