张栢芝陪大仔Lucas赴澳洲开学 不忘抽身陪7岁细仔Marcus 温馨互动被网民直击

张栢芝向来是圈中公认的「廿四孝妈妈」，早前为了大仔谢振轩（Lucas）的学业，亲自飞往澳洲陪他开学，更被目击为儿子奔走张罗日用品，事事亲力亲为，慈母形象深入民心。有指张栢芝在当地陪伴Lucas度过农历新年，暂时仍未返港，日前更被目击与细仔张礼承（Marcus）在悉尼玩乐。

张栢芝陪细仔Marcus玩耍被捕获

正当外界以为张栢芝将所有心力都放在大仔身上时，她亦未有忽略7岁的细仔Marcus。日前，有网民在小红书分享，于悉尼一个海边偶遇张栢芝，当时她正专心陪伴著Marcus玩耍。

张栢芝与细仔亲密互动

从网民分享的相片可见，张栢芝与Marcus的身影显得格外温馨。虽然相片解像度不高，但仍能清晰看到母子二人的亲密互动。Marcus与妈妈在岸边玩著玩具，整个画面充满了母子间的温情与乐趣，足见张栢芝在忙于照顾大仔的同时，也用心给予细仔满满的爱与陪伴。

不少网民看到照片后，大赞张栢芝是「时间管理大师」，能够在照顾不同年龄段孩子的需要之间取得完美平衡，无论是对升大学的Lucas、青春期的次子谢振南（Quintus），还是仍在读小学的Marcus，都付出了同等的关爱。

张栢芝细佬近照罕曝光？