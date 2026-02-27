陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军

现年49岁视帝陈山聪，近年被封为圈中绝种好男人，但近日一段夜场激吻混血美女的影片疯传，却令不少人跌破眼镜，片中的陈山聪凭住强劲腰力，面对美女熊抱式索吻，仍然稳如泰山，其实该片段只是马来西亚贺岁电影《妈妈又要嫁》的拍摄花絮，但网民不止对陈山聪臂力腰力啧啧称奇，对混血美女的背景更加好奇，原来她是2023年「马来西亚半岛国际小姐」季军罗思霓，今次更是她的萤幕初吻。

陈山聪跟混血美女激吻片疯传

片中陈山聪跟穿著民族服饰的混血美女拍摄一场接吻戏，女方主动勾住陈山聪颈部，随即起跳熊抱对方，之后激情拥吻。片中的重点，是陈山聪以强劲臂力，将混血美女抱起，而且半步也未有移动，展现出厉害的腰力，核心肌群明显平日也有刻苦操练，虽然接吻过程只有短短5秒，但陈山聪却能一口气完成，导演更大嗌「Good Take」，显得陈山聪相当专业。

罗思霓自爆献出萤幕初吻

网民最大焦点，当然是片中跟陈山总接吻的女演员，样子甜美，身材修长的混血美女，其实是2023年「马来西亚半岛国际小姐」季军罗思霓，她拍摄接吻戏份，表现得十分腼腆，原来这是她的萤幕初吻，她接受访问时表示：「坦白说开拍前真的蛮紧张的，加上对手是我从小在电视上看到大的陈山聪前辈，既兴奋又有点压力。」

罗思霓拥有三国血统

罗思霓现年30岁，有著华人、娘惹及印度三地血统，她于2023年参加「马来西亚半岛国际小姐」获得季军及「最上镜小姐」，平时是从事模特儿工作。今次并非她首次幕前演出，她曾参与马来西亚恋爱实境秀《Play Safe Play Me》，凭著清纯面孔及惹火身材，早已俘虏不少粉丝，而在电影《妈妈又要嫁》却遇上了儿时偶像，成为了陈山聪的小粉丝。

