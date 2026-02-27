前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金

农历新年是艺人派利是「大出血」的日子，但陈百祥（叻哥）却乐得清闲！近日他接受访问，被问到今年派了多少利是时，他竟笑著自爆：「我无派，全都系黄杏秀派嘅！」此言一出，立即被老婆嘲笑：「佢食软饭㗎嘛」，但陈百祥非但没有生气，反而开怀大笑，大方接受这个「称号」，夫妻恩爱之情溢于言表。

陈百祥新年不用派利是

陈百祥解释，他不单只「唔派」，更是「唔收」。他幽默地表示：「无乜人年纪大得过我，所以我都冇利是收。」加上自己没有为人打工，所以也没有开工利是。总结就是新年在利是方面零收入、零支出，乐得轻松。

陈百祥自爆常派马缆纸

谈到新年愿望，陈百祥希望大家在马年最紧要身体健康，日日开心。他亦风趣地说，马年最适合自己，因为自己热爱赛马，更开玩笑说如果家中没有现金，随手拿张「马缆纸」（赛马投注单）给人也可以，十分搞笑。陈百祥全程笑容满面，对于将财政大权交由太太黄杏秀处理感到非常自豪，尽显爱妻本色，也让大家看到他风趣幽默的一面。

