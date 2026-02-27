《中年好声音3》女星赌城献唱 曾志伟头贴头合照力撑 为爱将打点一事证疼爱有加

黄博自参加《中年好声音3》夺得冠军后，事业发展顺利，近日更冲出香港，到美国拉斯维加斯表演。黄博日前在小红书分享此行点滴，除了分享在赌城舞台上献唱的喜悦，更晒出多张与圈中前辈的合照，当中包括钟镇涛、邵美琪，而最瞩目的莫过于与前TVB总经理曾志伟的头贴头合照。

曾志伟对黄博疼爱有加

从黄博分享的照片可见，她与钟镇涛、邵美琪等前辈开心合照留念。其中一张大合照中，曾志伟更亲密地与黄博头贴头，笑容灿烂，可见虽然他已卸任TVB总经理一职，但对昔日爱将依然疼爱有加。

相关阅读：曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉

曾志伟为黄博打点登台衣著

黄博在帖文中亦难掩兴奋之情，表示在拉斯维加斯演出「内心很激动」。她特别感谢曾志伟：「感谢志伟哥为了我演出服的事情各种担心，忙前忙后，发动大家帮忙，赠予我靓衫，希望我在舞台上展现最好的一面，还教会我团队的精神、专业的态度，这身演出服装我定会好好收藏，穿著它做更多更精彩的演出。」可见曾志伟在台前幕后都对她照顾周到。此外，她也提到从钟镇涛身上学习了很多不同场合演出的经验，并有幸见到台湾歌手温岚。

这次拉斯维加斯之行，黄博坦言收获甚丰，不仅是音乐上的体验，更获得了许多前辈的关爱与指导。她表示会好好收藏是次演出的服装，并期盼穿著它带来更多更精彩的演出，粉丝们可以拭目以待。

相关阅读：TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬

周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴？