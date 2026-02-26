「刘德华接班人」近况曝光身形发胀 曾避狙击赴台觅得良缘 囡囡外貌激似韩星IU

现年61岁的刘锡明，曾经是90年代型男，受到TVB力捧成为一线小生，拍过多出脍炙人口的剧集，包括《义不容情》、《乌金血剑》、《大家族》等，全是叫好叫座之作。可惜在他爆红之际，疑似受到「情敌」倪震的狙击，形象受损，只得转战台湾及内地揾食，现在事过境迁，刘锡明已经结婚生女，生活美满。近日黄一山在内地新乡遇上刘锡明，二人均是新春期间在当地开工，不过昔日英俊有型的刘锡明，现已变了油腻大叔，面部浑圆，网民甚至指他「肥到冇颈」，幸福肥的最佳例子。

刘锡明身形暴胀面圆似波

刘锡明太太张齐玲曾在台湾电视台任职制作助理，二人于1995年邂逅，相恋6年拉埋天窗，婚后育有一女刘安晴，刘锡明不时中港台三地工作。在新春佳节，刘锡明在内地新乡遇上黄一山，二人随即拍片跟网民分享近况，刘锡明穿上灰色的松身衫及黑色长裤，但始终已经「登六」，身材难免中年发福，而且面颊浑圆，仿如一个吹胀了的汽球，又清楚见到双下巴，网民纷纷感叹昔日男神，难敌岁月洗礼。

刘锡明囡囡有意入行

刘锡明曾影视歌三栖发展，凭借《是缘是债是场梦》等畅销歌曲，红遍中港台，更一度被誉为「刘德华接班人」，前途一片光明，现时成为「台湾女婿」，囡囡刘安晴遗传了父亲的演艺细胞，样子生得清纯甜美，有点似韩国人气偶像IU，而且刘安晴对演艺圈充满憧憬，现时已上过音乐剧相关的表演课程，希望在歌唱、戏剧等方面都能有所发展。刘锡明虽然支持囡囡入行，但就不打算当经理人，他接受访问时表示：「父母的身分应该跟经理人分开，很多东西由别人来教比较好。」

刘锡明传因周慧敏被狙击多年

刘锡明星途经历过高低起伏，最为人津津乐道，是1990年与周慧敏合作电视剧《乌金血剑》后，在一次访问中单纯表示「很欣赏周慧敏」，却传出这句话意外触怒了当时正与周慧敏发展地下情的倪震。有传倪震利用自家媒体连续多年以「毒瘤明」的恶意称号攻击刘锡明，对其形象造成毁灭性打击，最终令刘锡明人气一落千丈，最后要返回内地发展。

