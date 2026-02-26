25+英皇群星演唱会丨重温过往家族骚阵容 谢霆锋王杰同台、何超仪缩骨功 容祖儿与两天王齐聚红馆

英皇群星演唱会丨英皇娱乐宣布将于2026年5月4日假启德体育园举行「25+ 英皇群星演唱会」。其实英皇娱乐1999年成立至今，共举行过两次旗下群星演唱会。《星岛头条》带你重温2002年、2010年、2015年英皇娱乐家族演唱会的钻石级阵容，一同回顾盛况，预测今次歌手名单！

英皇群星演唱会5月启德举行

近日，英皇娱乐（EEG）宣布为庆祝成立逾25年，将于2026年5月4日晚上7时在启德主场馆举行「25+英皇群星演唱会」。官方海报将一众巨星化为卡通人物，引发全城乐迷疯狂竞猜出席阵容，话题十足！当中英皇的中流砥柱谢霆锋、容祖儿、古巨基、Twins、张敬轩被放在当眼位置。在期待这场世纪盛宴的同时，亦有网民忆起英皇过去几个重要里程碑的演唱会，期待这次「25+ 英皇群星演唱会」再掀香港乐坛集体回忆。

英皇三周年慈善演唱会热爆红馆

2002年12月7日，英皇为庆祝成立三周年，于红磡香港体育馆举行了盛大的慈善演唱会。当晚旗下歌手倾巢而出，阵容之鼎盛，至今仍为人津津乐道。当年除了有陈奕迅、容祖儿、谢霆锋、Twins等核心成员，更有当时刚成年的Boy'z（关智斌 Kenny、张致恒 Steven） 、陈冠希、郑伊健、何超仪，以及谢霆锋与王杰历史性同台合唱。当中容祖儿表演踢缨枪、Twins表演行纸楼梯、何超仪表演缩骨功等，可谓幕幕经典。

此外，2010年英皇亦曾出动全公司歌手举行了《英皇盛世10周年巨星演唱会》，歌手分成红白两组，为《英皇10周年演唱会》演出。

英皇15周年澳门演唱会移师澳门

2015年，英皇娱乐为庆祝成立15周年，于2015年8月22日移师澳门威尼斯人金光综艺馆，举行了《英皇娱乐15周年和华丽有约澳门演唱会》。这场演唱会同样是星光熠熠，阵容不但见证了元老级艺人的地位，也展示了乐坛新力量的加入，体现了英皇大家庭的传承与壮大。

15周年演出阵容包括谢霆锋、容祖儿、古巨基、Twins、林峰、泳儿、张敬轩、陈伟霆、洪卓立、郑希怡、钟舒漫、BOYZ、罗力威、FAMA、林欣彤、冯允谦、吴浩康、洪杰、许靖韵、陈凯彤等。

从三周年到十五周年，可以看到谢霆锋、容祖儿、Twins等核心人物依然是英皇的中流砥柱，同时也加入了如张敬轩、陈伟霆、林峰、古巨基等极具影响力的歌手，让英皇的版图更加完整。

网民期待25+演唱会重现经典

事隔超过20年，英皇再次以「Ensemble」为主题，召集「殿堂级传奇」与「耀眼新星」。回看3周年、10周年、15周年的强大阵容，不禁让人期待当年演出过的巨星，除了谢霆锋、容祖儿、Twins、古巨基、张敬轩等，会否有更多曾效力英皇娱乐的巨星，在「25+ 英皇群星演唱会」的舞台上再次聚首。

