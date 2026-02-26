Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

75岁影后刘晓庆踩入短剧界 演妙龄少女激吻细30岁男星 80集新作《锦绣安然》陷争议

影视圈
更新时间：16:00 2026-02-26
发布时间：16:00 2026-02-26

75岁内地影后刘晓庆近日再度成为焦点，她在新播出的80集短剧《锦绣安然》中挑战少女角色，与45岁男演员金珈上演亲密吻戏，引发网民热议，话题更冲上微博热搜。尽管剧组使用柔光滤镜，仍难掩视觉上的年龄差距。事件更因剧中男配角顾言修亲自点赞网民「搭戏是工伤」的调侃评论，而彻底引爆舆论。

刘晓庆新剧挑战视觉极限

于2026年2月25日首播的古装短剧《锦绣安然》中，现年75岁的刘晓庆饰演女主角，角色设定为妙龄少女。剧中她与45岁的男主角金珈有大量感情对手戏，甚至包含深情对望、亲吻等亲密镜头。海报及剧中画面曝光后，巨大的年龄差让不少观众直呼违和，批评刘晓庆强行出演与自身年龄不符的少女角色。

男配角点赞「工伤」评论冲热搜

正当舆论沸腾之际，在剧中饰演配角的顾言修在社交平台与网民互动，有网民在留言区开玩笑称：「哥，你这是工伤」，暗讽与刘晓庆搭戏的经历。令人意外的是，虽然顾言修并没有跟刘晓庆演亲密戏份，但他却对该则评论点了赞。此举被网民解读为默认合作「委屈」，「#男演员点赞和刘晓庆搭戏是工伤#」的词条迅速冲上微博热搜，阅读量突破2500万。

网民反应两极

此事件引发网友两极化的反应。一部分网民认为，顾言修的行为非常不专业，是在「蹭热度」，并表示：「晓庆姐那么优秀，男主赚了吧」、「能和庆姐合作也太幸运了」。但另一派网民则对顾言修表示理解，认为演员有表达个人真实感受的权利，并将矛头指向制作方，认为选角本身就有问题，「这剧看不下去」。

顾言修：主角非我，吻戏没有我

随著争议扩大，顾言修也在留言区做出部分澄清。他回复网友，自己只是配角，该剧的主角是「金珈老师和晓庆姐」。当被问及是否有吻戏时，他明确表示：「晓庆姐有吻戏，但我没有。」此番言论也让整个事件更添复杂性，究竟他的「工伤」之赞是为自己，还是替男主角金珈抱不平？引发外界更多揣测。

