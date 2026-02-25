Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟柔美被质疑再讲大话 疑收「朋友」刘展霆极贵重情人节礼物 网民：谂住点兜？

影视圈
更新时间：18:00 2026-02-25 HKT
发布时间：18:00 2026-02-25 HKT

声梦小花钟柔美（Yumi）早前因「扮A0」（假装没有恋爱经验）事件而公开道歉，并强调与绯闻男友刘展霆（Eden）已「降呢」为朋友关系，希望能平息风波。然而，事件一波未平，一波又起，有眼尖的网民发现，钟柔美在情人节后不久，便戴上了一条价值过万的名牌手链，而刘展霆恰巧在情人节当天于IG上载了同品牌的礼物照片，令外界再度质疑两人「并非朋友咁简单」，更怀疑钟柔美继「扮A0」后再次讲大话。

钟柔美收刘展霆贵价情人节礼物？

事件的导火线源于刘展霆在情人节当天，于IG上载的一张照片。照片中可见一个精致的Van Cleef & Arpels礼物盒，充满节日气氛，他更写上「Happy Valentine’s Day」（情人节快乐）。巧合的是，不久后钟柔美出席新剧《卧底娇娃》宣传活动时，被传媒拍到她手腕上佩戴著一条疑似同品牌的Sweet Alhambra系列四叶草手链。经查证，该款手链在香港的官方售价高达港币12,900元。网民随即将两件事联系起来，质疑这条昂贵的手链正是刘展霆送给钟柔美的情人节礼物。]

钟柔美言行被指不一

钟柔美在「扮A0」风波后，曾公开表示会更小心处理与异性的关系，并在访问中明确指出：「希望可以畀到对方个感觉就好似真系有一条界线喺度咁样。」她亦亲口承认，与刘展霆的关系已从互相了解到退回朋友位置。

网民质疑钟柔美再讲大话

然而，这次的「手链事件」却让她的言论受到严峻考验。不少网民认为，如果两人真的只是朋友，为何会收受价值不菲的情人节礼物？网上讨论区质疑声音四起：「又话降Lv做朋友，但情人节收左条仔礼物，如果真系飞左点会收咁贵礼物？」、「你哋啲艺人又讲大话了，今次谂住点兜？」认为钟柔美的行为与她所说的「划清界线」存在明显矛盾。

钟柔美粉丝指证据牵强

面对新一轮的诚信质疑，大批钟柔美的粉丝也纷纷站出来为偶像辩护。他们认为，单凭一张礼物包装照片和一条同品牌手链就断定是情人节礼物，实在过于牵强。粉丝指出，该品牌手链属热门款式，有可能是钟柔美自己购买，甚至是品牌赞助的礼物，呼吁外界不要在没有实质证据的情况下「捕风捉影」。

