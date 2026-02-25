Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游飚离世｜绝世好老板有情有义 为助老友追梦承诺随时顶更 黄文标感激照顾多年

影视圈
更新时间：16:12 2026-02-25 HKT
发布时间：16:12 2026-02-25 HKT

有前TVB「御用烂仔」之称的演员游飚于昨晚（24日）惊传死讯，终年57岁。其好友黄文标证实，游飚因脑出血已昏迷十多天，最终延至昨晚10时前不幸离世，消息震惊娱乐圈。游飚不仅在幕前演出深入民心，转战商界后更是一位重情重义、全力帮助好兄弟的好老板。

游飚黄文标兄弟情深厚

游飚与黄文标相识多年，感情深厚。眼见好友黄文标作为演员收入不稳、经常开工不足，游飚于早年便主动伸出援手。自2004年创立环保公司后，游飚便力邀黄文标加入其公司，负责销售工作，希望「既帮自己又帮别人」，与好兄弟一同打拼事业。

游飚黄文标兄弟情深厚

黄文标曾向传媒透露，他对工作有一个近乎苛刻的要求，这也成为他寻找稳定工作时的一大阻碍。他坦言：「我话如果我有戏开，你就要放人，一日唔定，一个月唔定，总之你要放人。」这个要求对于任何一位老板而言都相当棘手。

游飚支持黄文标追梦

但当黄文标向游飚提出这个「有戏开即放人」的入职要求时，游飚毫不犹豫地一口答应。对于仍心怀演艺梦的黄文标来说，这份支持无疑是最大的鼓舞。黄文标曾感激地表示，能遇到像游飚这样全力支持他追梦的老板，是他极大的幸运。

