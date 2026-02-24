Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟丽缇女儿三姊妹泳装大解放 16岁细女靠一部位KO家姐 曾天生弱视花2年时间治疗

影视圈
更新时间：22:00 2026-02-24 HKT
发布时间：22:00 2026-02-24 HKT

现年55岁的钟丽缇，是90年代的性感女神，最为人熟悉的电影作品，包括跟刘德华合作的《至尊三十六计之偷天换日》及周星驰的《破坏之王》，至今仍是观众的集体回忆。钟丽缇有过三段婚姻，与首任丈夫诞下长女张敏钧（Yasmine），与第二任丈夫诞下二女张思捷（Jaden）及三女张凯琳（Cayla），三名女儿均遗传了妈妈的美女基因，近日她们一家人去海滩畅泳，三位囡囡也是性感泳装上阵，请男士眼睛吃冰淇淋。

钟丽缇长女身材最夸张

钟丽缇近年长驻内地发展，而长女张敏钧一直在外国生活，不时在ig分享比坚尼靓相，身材比起妈妈更加夸张，不过张敏钧近日终于遇上劲敌，但这位对手不是外人，而是她的三妹，钟丽缇的小女儿张凯琳，原来在新春佳节，钟丽缇大女飞到内地，一家人度岁，而钟丽缇更偕同丈夫及三名囡囡去海滩晒日光浴，女儿们各有美态，但获得网民最多赞赏的是现年16岁的细女张凯琳。

钟丽缇带三名囡囡海滩晒日光浴

钟丽缇长女张敏钧，当天是比坚尼上阵，外加一袭薄纱，若隐若现，相当吸睛，至于二女张思捷以露肩泳装加热裤，充满健康性感。三妹张凯琳则是横间的泳装，外加一件宝蓝色背心，而她转身时更显露出坚挺的蜜桃臀，马上有网民留言「中间这个身材也太好了吧」，钟丽缇细女长得亭亭玉立，绝对可以原地出道，女承母业。

钟丽缇细女成网上热话

钟丽缇三名女儿均遗传了妈妈的美女基因，但原来小女儿出世时有弱视问题，钟丽缇曾在直播中透露：「她（张凯琳）是出生的时候有一个眼睛看不到，这个是天生嘛，她的眼睛一个是一千多度啊，相当于看不见。花了两年时间用遮眼治疗，终于从1,000度就掉到500度。」钟丽缇的幼女眼睛毛病已经大为改善，只等于一个患有近视的女生，让钟丽缇终于可以松一口气。

