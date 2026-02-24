《跳飞机》童星罕曝光满面皱纹难辨认 曾年接240个通告 爆知名女星老公染性病

现年68岁、前TVB经典儿童节目《跳飞机》主持梁鸿华，近年已淡出幕前，专注幕后工作。不过，在近期艺进同学会的贺年影片中，他罕有地现身，向昔日的同学拜年，其最新状态也随之曝光。

梁鸿华皮肤松弛难认

从贺年影片的截图可见，即将「登七」的梁鸿华，无论是发型、脸型和身形，都跟以往相差不大。然而，岁月不饶人，他脸上的皮肤已有明显的松弛迹象，额头上更有数条深刻的「火车轨」皱纹，与大家记忆中年轻时的模样判若两人，令人几乎难以辨认。

梁鸿华9岁主持《跳飞机》

梁鸿华的演艺生涯极具传奇色彩。他9岁便主持《跳飞机》，1977年于第六期无线艺员训练班毕业，同期同学有陈玉莲、廖伟雄、吕良伟等巨星。他曾创下一年接240个骚（通告）的惊人纪录，冠绝全港。其后，他成功转型幕后，担任编剧及监制，近年监制的电影《同囚》更荣获多个国际奖项。

梁鸿华性格刚烈

虽然演艺事业成功，但梁鸿华的性格却相当刚烈。他曾在访问中透露，因不满一位「三个字」的著名大导演将演员当作临时演员对待，整天罚站只为拍摄过镜画面，他为维护演员尊严，当场与对方正面冲突，并严正告诉导演：「你要尊重演员！」

梁鸿华爆有知名女星染性病

此外，身为虔诚基督徒的梁鸿华，因分析能力强且非常口密，成为圈中不少知名女星的倾诉对象。他曾爆料，有当红女星向他哭诉，指发现丈夫染上性病，不知是否应该离婚。梁鸿华承诺会将这些秘密带进天家，绝不向任何人透露，包括自己的太太。

梁鸿华拍戏曾头部爆缸

在数十年的演艺生涯中，梁鸿华也曾两度经历生死关头。一次是在烈日下头昏脑胀地从两层楼高的树上跳下，幸好仅落在榻榻米边缘，有惊无险。另一次则更为严重，当时他睡眼惺忪地拍摄一场跨栏戏，因一时「懒型」不靠双手支撑，结果脚踢到栏杆，整个人翻倒在地，头部撼地，当场血流如注，这也是他人生中第一次缝针。

