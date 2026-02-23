汪明荃获MIRROR三子拜年 「汪阿tag」马年有新Version 网民：汪明全tag错，罗家应改善

汪明荃近年跟上潮流开设社交平台帐号，她曾因为在IG不懂如果tag朋友帐号名称，直接在相片上写名字标示相中人，自创「汪阿tag」成为一时热话。来到马年，「汪阿tag」竟然有新版本，引起网民热议，笑指：「汪明全tag错，罗家应改善。」

MIRROR三子向汪明荃罗家英拜年

日前MIRROR成员Edan（吕爵安）、Anson Lo（卢瀚霆）、Jeremy（李骏杰）到访汪明荃与罗家英家中拜年。汪明荃昨日（23日）于IG分享多张合照，五人更一同拍摄影片向大家送上新年祝福，气氛融洽，但想不到网民更关注「汪阿tag 2.0」版本。

「汪阿tag」马年新Version

原来汪明荃在帖文中尝试标注三位成员，写下「@吕爵安」、「@ansonlht」、「@Jeremy」，但并未成功标注到任何一位的帐号。这个融合了中文全名与IG帐号的「半手动」标注方式，被网民戏称为「汪阿tag 2.0」。网民将截图转载至Threads讨论，留言：「汪阿姐tag 3个，全部都tag唔中，Too cute」，大赞汪明荃努力学习用社交平台，虽然「表现未如理想」，但想标注后辈的心意相当可爱。有网民表示：「咁嘅年纪玩ig识@已经好劲，同埋证明真系呀姐自己」、「揿入去无一个系佢哋」、「汪阿tag要手写先有味道」，「阿姐呢个年纪真系好叻，我阿妈同佢同年纪，教whatsapp每次教完，第二日就唔记得」。亦有网民发现，汪明荃将MIRROR串错成「mirrors」，表示：「唔止人名，连队Group名都系错」。更有网民发挥创意，以谐音笑称「汪明全tag错，罗家应改善」，获得大量网民赞好，成为马年新上榜的网络金句。

