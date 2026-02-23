「四届视后」佘诗曼跟周润发世纪合照 首爆二人多年奇妙缘份 秒变小粉丝喷发少女味

四届视后佘诗曼（阿佘）近年事业再创高峰，在中港两地人气高踞不下，是许多少男少女甚至叔叔阿姨的偶像。不过，原来这位视后心中也有自己的偶像，那就是国际巨星「发哥」周润发。阿佘今日（2月12日）在社交平台分享了与一众巨星开年的照片，更兴奋晒出与发哥的「人生第一张Selfie」，并撰写长文细诉多年来与偶像的奇妙缘份。

佘诗曼周润发首次合照

在其中一张合照中，佘诗曼与周润发、苗侨伟、黄宗泽等明星一同开心聚会，场面星光熠熠。然而，最让阿佘激动的，无疑是她与发哥的单独自拍。照片中，虽贵为四届视后，佘诗曼在偶像旁边却瞬间变成一位可爱的小粉丝，头微微倾向发哥，脸上洋溢著幸福的笑容，双眼更笑成了弯月，完全藏不住内心的喜悦，少女味喷发。而身旁的发哥则顶著一头标志性的银发，戴著眼镜，精神状态极佳，同样展现出亲切灿烂的笑容，流露出满足的表情，画面温馨又难得。

相关阅读：佘诗曼新年左拥右抱「狂吻」：这个新年可甜了 小鲜肉被拥入怀中 缠视后纤腰唔愿放手

周润发睇《十月初五的月光》认识阿佘

阿佘在帖文中激动写道：「人生第一张同发哥嘅Selfie！！」她忆述，多年前曾在清水湾的餐厅偶遇发哥，当时兴奋得想起身，却又害羞得只敢细细声叫一句「发哥呀！」。另一次则是在约2000年，她被公司高层急召去上训练班，没想到导师正是发哥本人，发哥更亲切地指认出她，因为他有看《十月初五的月光》，让当时还是新人的她内心早已乐开花，但表面仍要故作镇定。阿佘感性地表示：「作为小粉丝嘅我，虽然未有机会合作，但系合影都够浪漫，超温馨！」字里行间充满了对偶像的崇拜与喜爱，并透露了希望有朝一日能与发哥合作的愿望。

相关阅读：佘诗曼恨遇上迷恋对象马年想「拍拖」 剧透新角色有挑战性兼好玩 开心《新闻女王2》获认可