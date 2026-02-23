52岁港姐冠军杜拜度岁「露上又露下」 低胸俯身骑马狂派福利  百亿富豪老公除剩泳裤Fit过后生仔

1997年香港小姐冠军翁嘉穗（Virginia）与海马牌床褥创办人邬友正结婚26年，生活幸福美满。今年农历新年，夫妇二人暂时放下工作，飞往杜拜度岁，并在社交媒体上分享了大量旅游靓相。现年52岁的翁嘉穗状态大勇，无论样貌身材都十年如一日，完全不像已年过半百；而71岁的邬友正亦摆脱早前脚部受伤的阴霾，在杜拜的阳光与海滩下尽骚结实身材，夫妇二人齐齐以最佳状态迎接马年！

翁嘉穗沙漠写真「露上又露下」

翁嘉穗此趟杜拜之旅可谓搏到尽，她分享了一辑在当地沙漠拍摄的火红性感写真，并直言「爱靓唔爱命」。从相片可见，她身穿一袭红色吊带低胸长裙，在广阔的沙漠中骑着骏马，画面极具气势。裙子的低胸设计尽显她丰满匀称的上围，而飘逸的裙摆在沙漠的风中被屡屡吹起，让她一双白滑长腿若隐若现，「露上又露下」的造型非常吸睛。

翁嘉穗尽显贵气

翁嘉穗在帖文中笑称：「其实我很久没有在太阳下这样暴晒，但在沙漠完全没遮挡，所以之后我也比平时黑了一点，这就是爱靓唔爱命！」她为了配合马年，特意要求拍摄团队安排一匹骏马，配上大红色的晚装，随风飘扬，效果让她本人亦非常满意。除了沙漠驰骋，翁嘉穗亦在帆船酒店等地打卡，尽显贵气。

邬友正沙滩大骚Fit爆身材

另一边厢，身为百亿富豪的邬友正亦难得放下繁重生意，享受假期。现年71岁的他，精神矍铄，早前因脚部受伤而一度要人搀扶更需坐轮椅，但从最新照片看来，他已完全康复。在杜拜的沙滩上，邬友正脱去上衣，仅穿一条泳裤，大方展示自己零赘肉的结实身材。相中的他叉腰挺胸收腹，肌肉线条分明，身型绝对Fit过不少后生仔，可见他平日勤于运动保养得宜。邬友正虽然身在杜拜，但心系工作，发文表示已为公司想好新策略，期望在马年「马到功成」，于玩乐之余，亦展现出企业家本色。夫妇二人在马年伊始便先声夺人，一个性感美艳，一个健硕过人，状态羡煞旁人。

