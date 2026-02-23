陈慧琳都系《中年好声音》粉丝 选手追星被天后认出 即场点评：你唱歌好掂，我有睇呀

乐坛天后陈慧琳（Kelly）日前为JACE陈凯咏的红馆演唱会担任表演嘉宾，演出结束后，向来以亲民见称的陈慧琳，特意走到红馆停车场门外，与一众苦候多时的忠实粉丝见面。在人群当中，眼尖的陈慧琳竟一眼认出《中年好声音3》的参赛者侯静伊（Connie Hau），更主动与她亲切互动，场面温馨，旋即在网上引起热议。

陈慧琳点名赞赏侯静伊

据了解，侯静伊当晚亦是座上客，欣赏完陈凯咏及陈慧琳的精彩演出后，便化身小粉丝，在寒风中与其他歌迷一同等候，期望能与偶像陈慧琳近距离接触。没想到，当陈慧琳现身时，不仅留意到她，更跟她亲切聊天，陈慧琳表示：「你咁熟口面嘅？」侯静伊即场自我介绍，陈慧琳闻言大感惊喜并赞她唱歌好听，「系呀！你唱歌好掂！我有睇呀！我好钟意你把声㗎！怪唔知咁熟口面！」突如其来的鼓励让侯静伊又惊又喜，当场感动落泪。

侯静伊分享感动时刻

事后，侯静伊在IG分享了这段难忘的经历，并上传了与陈慧琳的珍贵自拍合照。她在帖文中激动地表示，自己从小就是陈慧琳的歌迷，没想过偶像会认得自己。她更提及，自己曾在Hi-Fi碟中翻唱过陈慧琳的经典金曲《谁愿放手》，这次「追星成功」的体验对她意义重大。

