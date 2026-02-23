《爱回家》「李莫仇」老公离巢TVB 结束15年宾主关系 原来系《带阿姐看世界》幕后功臣

在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》中以「李莫仇」一角为人熟知的张诗欣，其任职TVB摄影师的丈夫陈家胜，今日（23日）在IG上宣布离巢，结束长达15年的宾主关系，引来不少圈中好友留言祝福。

陈家胜任职TVB摄影师15年

陈家胜于2022年与张诗欣结婚，夫妻俩同在TVB工作、日久生情。当时二人结婚举行婚礼，更获许多TVB艺人出席到贺。陈家胜在TVB担任摄影师，在IG分享不少幕后照，可见他曾参与不少电视剧的拍摄工作，去年更跟汪明荃出国拍摄《带阿姐看世界》，日前更与太太张诗欣到汪明荃家中拜年。

相关阅读：盘点10突然消失的《爱回家》角色 网民想睇李莫仇与朱凌凌未了缘

陈家胜与张诗欣举行婚礼群星到贺

陈家胜今日突然在IG发文告别，他深情回顾了在TVB的15年时光：「15年前阿哥带左我入黎，识左个老婆，搅左个我觉得都几盛大既婚礼，加入左一队篮球队，识左一大班朋友……」字里行间充满了对这段岁月的不舍。对于离职，他感性地写道：「我要走了。好多人话：走左唔好望返转头呀。我会话：我梗系会望返转头啦，呢15年既回忆有排我J呀。」他表示，虽然原本想发布更多照片，但最后决定「都系算喇，在心中」，并以「See you guys, I will miss you all」及「#江湖见」作结。

相关阅读：《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病

陈家胜电视城外留影

除了感性的文字，陈家胜还上传了数张充满回忆的照片。当中包括他与太太张诗欣在TVB电视城的甜蜜合照，两人面带笑容，显得相当恩爱。另外，还有一张他在厂景内休息的照片，以及一张以TVB吉祥物「TVBuddy」为背景、做出V字手势的照片，象征著他正式告别这个工作了15年的地方。陈家胜的离巢决定获得了众多同事和朋友的支持，大家纷纷在他的贴文下留言，祝愿他前程锦绣。而他的太太张诗欣则仍继续留在TVB。

相关阅读：《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包

前《爱回家》学霸离巢后「面目全非」？