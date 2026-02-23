周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做

经典剧集《名媛望族》近日重播，再次掀起全城热话，剧中「老爷」刘松仁与几位太太的组合更是深入民心。日前，一众主演温馨合体，包括刘松仁、韩马利、江美仪及杨茜尧均有现身，场面热闹，唯独饰演「二太太」的陈玉莲缺席，引发网民热烈讨论其去向。

陈玉莲热心公益过平淡生活

对于陈玉莲的缺席，同剧的江美仪笑称她「去了英国」，巧妙地借用剧情回应。其实陈玉莲早已淡出幕前，过著非常低调的生活。虽然近年她几乎绝迹于公开场合，但仍有网民捕捉到她的踪迹。去年，有粤剧界人士分享与她的合照，让她「冻龄」的容貌再度曝光，可见其状态与息影前分别不大。除了偶尔在私人聚会如EYT派对及与影迷的生日会上露面，或被拍到现身马场外，她将大部分时间投入到慈善工作中。去年更有市民于深水埗偶遇她亲身为残障人士派发物资，默默行善的举动令人敬佩。

陈玉莲被传两次中头奖

除了专心修行与慈善工作，围绕陈玉莲最令人津津乐道的，莫过于曾传出她两次中六合彩头奖，彩金合共逾亿港元。对此传闻，她从未正面回应，只以一句「中奖当然开心」带过，而生活上亦未见奢华，依旧朴实无华，可见她对财富的淡然态度。

陈玉莲曾与周润发地下情

回顾她的演艺生涯与感情生活，同样精彩。她在80年代凭《神雕侠侣》的「小龙女」一角成为经典，被誉为「永远的小龙女」。感情上，她曾与周润发谱出一段轰动全城的五年恋情，亦曾与贾思乐有段雾水情缘，后来跟商人陈超武有过八年婚姻。《名媛望族》已成为她的告别作，虽然观众短期内难以在银幕上再睹其风采，但从她满足的近况可见，如今她洗尽铅华，享受平淡是福的生活。

