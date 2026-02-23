房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」

国际巨星成龙与房祖名的父子关系一向是外界关注的焦点。近日，有网民在米兰一间高级酒店偶遇他们，由于成龙早前罕有谈及父子情，直言与房祖名阖系疏离，这次二人一同出游并会见友人，网民都仔细观察他们的互动。然而，更引人注目的，竟然是房祖名左手无名指上的戒指，再次引来网民热议他是否已经秘婚。

房祖名无名指疑戴婚戒

根据网民分享的照片可见，成龙身穿一袭纯白套装，精神矍铄，在工作人员的簇拥下整理仪容；而儿子房祖名则以全黑造型、头戴Cap帽低调陪伴在侧。画面中，成龙温馨地望著儿子与友人握手互动，流露出满满的父爱。不过，眼利的网民发现，房祖名的左手无名指上戴著一枚戒指，质疑是不是婚戒，让关于他感情状况的猜测甚嚣尘上。

房祖名「老婆」曾与郭富城传绯闻

事实上，关于房祖名秘婚的传闻已流传多年。据台湾传媒2024年报导，房祖名与比他小11岁、内地模特儿兼歌手叶子淇，被传拍拖多年。叶子淇之所以为人熟知，是因为郭富城与熊黛林结束7年爱情长跑后，2013年被指恋上叶子淇，自此叶子淇就有了「昔日天王嫂」的称号。台媒2024年更指，房祖名与叶子淇感情稳定，房祖名不仅在台北购置豪宅，还曾豪掷超过500万人民币在上海为女方置产，出手相当阔绰。这次米兰之行，房祖名手上这枚意义非凡的戒指，无疑为他多年的秘婚传闻增添了新的佐证，也让外界更加好奇他是否已悄悄完成人生大事。

