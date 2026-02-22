中年好声音4丨「猫女郎」回归演员本业台上唱到落泪 陈逸璇可岚Rock爆舞台超突破

TVB选秀歌唱节目《中年好声音4》团战升级！今晚（22日）播出长达两小时的第13集团战。本集不仅迎来全新赛制，更邀得三位星级歌唱导师加盟，为比赛增添变数，而各组参赛者的突破性演出，更让评审们大为惊艳。本集除了有肥妈、海儿、周国丰、张佳添及谷娅溦五位固定评审，后台更加入了三位歌唱导师——张嘉铭（Calvin Sir）、布志纶（布Sir）及高少华（银老师），三位导师将以「盲选」方式选出心水选手成为学员。

「猫女郎」回归本业演戏

盛传是刘佩玥的蒙面TVB艺人「猫女郎」，这次团战回归本业演戏，成为歌舞剧主角，与队长许云妮、莫焕基、黎若雪、许美琪演绎叶蒨文金曲《情人知己》，赚人热泪。组员们戴上「猫眼面罩」，造型突出。然而，最令人印象深刻的是她们真情流露的泪水。

从彩排到正式演出，组员们频频落泪，其中许美琪更被队友莫焕基笑称为「喊包琪」，因她几乎每次练习都能触动大家的情绪。美琪感性地说：「唱到『友情如仍未变』时，想到比赛过后大家可能各散东西，就忍不住哭了。」这个充满真挚情感的「泪之表演」获得评审一致好评，肥妈笑言：「看我用了多少纸巾就知道有多感动！」海儿亦大赞：「Everything好from heart（一切发自内心）。」

相关阅读：中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份

陈逸璇、可岚Rock爆舞台

由科亚高巴、郑仲豪、钱伟浩、陈逸璇及可岚组成的《Crystal》组，则带来了全晚最震撼的摇滚演出。五人以突破性的Rock造型登场，中段合十高唱和音的画面极具能量感。

评审张佳添盛赞这是一场「极尽视听之娱」的表演，形容他们「五位一体」，充满能量与心思，完全融入歌曲，甚至让人忘记队长高巴不懂广东话。海儿亦特别赞扬陈逸璇和可岚的努力：「这首歌风格未必适合妳们，但妳们完全投入，眼神和舞台表现都付出了极大努力。」相关阅读：中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师

马浩宜、卓猷燕挑战高难度

另一组焦点落在队长罗阳、马浩宜、黄艺辉、林靖枝及卓猷燕身上，他们挑战了莫文蔚的高难度歌曲《呼吸有害》。表演加入了独白与默剧元素，讲述一个关于走出情绪困扰、拥抱他人的故事。

张佳添表示，看到两大高手马浩宜与卓猷燕化敌为友，同台合作，让他非常期待，并称赞其表演概念「似足真人版《Inside Out》」。周国丰则指出，选择《呼吸有害》作为团战歌曲本身就「好有害」，难度极高。

相关阅读：TVB新晋情侣档放闪！上位主持获小生庆生恋情浮面？ 「男友」玩《中年好声音4》人气急升

神秘「猫女郎」似足刘佩玥？