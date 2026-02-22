TVB视帝黄宗泽晒童年照吸引4千万人围观 6岁潮男Chok样曝光获赞「母胎帅哥」

TVB视帝黄宗泽（Bosco）日前在微博分享两张6岁时的帅气童年照，他配文写道：「原来我6岁已经会摆pose，但我忘记这个造型是谁搞的……」照片中的他眉清目秀，穿著一身时髦的牛仔套装，单脚站在椅子上，摆出极具个性的「Chok」爆甫士，尽显从小就具备的镜头感与明星气质。旧照迅速引起内地网民的广泛关注，更一度登上微博热搜。相关话题「#黄宗泽6岁已经是潮男#」吸引了超过4114万的阅读量及近4000则讨论，网民纷纷留言大赞他「真是从小帅到大」、「好有型」。

黄宗泽单亲成长抱不婚主义

黄宗泽的成长经历对其价值观影响深远，他曾公开表示自己是「不婚主义者」。这主要源于他的单亲家庭背景，父母在他幼年时离异，由母亲独力抚养成人，使他对组织家庭缺乏传统的憧憬。同时，他也透露母亲对他的伴侣要求极高，这虽然让他在感情路上避开了波折，却也间接成为他迟迟未能安定下来的原因之一。

黄宗泽父2015年离世曾自爆遗憾

尽管在单亲家庭成长，黄宗泽与父亲的关系却不如外界想像般疏离。虽然直到小学才初次见面，但父子关系在父亲离世前的十多年间变得非常密切，经常饮茶吃饭，相处俨如朋友。2015年，其父因癌症病逝，当时黄宗泽因工作未能陪伴在侧而悲痛不已，深感自责，并将未能与父亲一同去旅行视为最大遗憾。

