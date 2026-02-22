Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB视帝黄宗泽晒童年照吸引4千万人围观 6岁潮男Chok样曝光获赞「母胎帅哥」

影视圈
更新时间：20:00 2026-02-22 HKT
发布时间：20:00 2026-02-22 HKT

TVB视帝黄宗泽（Bosco）日前在微博分享两张6岁时的帅气童年照，他配文写道：「原来我6岁已经会摆pose，但我忘记这个造型是谁搞的……」照片中的他眉清目秀，穿著一身时髦的牛仔套装，单脚站在椅子上，摆出极具个性的「Chok」爆甫士，尽显从小就具备的镜头感与明星气质。旧照迅速引起内地网民的广泛关注，更一度登上微博热搜。相关话题「#黄宗泽6岁已经是潮男#」吸引了超过4114万的阅读量及近4000则讨论，网民纷纷留言大赞他「真是从小帅到大」、「好有型」。

黄宗泽单亲成长抱不婚主义

黄宗泽的成长经历对其价值观影响深远，他曾公开表示自己是「不婚主义者」。这主要源于他的单亲家庭背景，父母在他幼年时离异，由母亲独力抚养成人，使他对组织家庭缺乏传统的憧憬。同时，他也透露母亲对他的伴侣要求极高，这虽然让他在感情路上避开了波折，却也间接成为他迟迟未能安定下来的原因之一。

相关阅读：一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后

黄宗泽父2015年离世曾自爆遗憾

尽管在单亲家庭成长，黄宗泽与父亲的关系却不如外界想像般疏离。虽然直到小学才初次见面，但父子关系在父亲离世前的十多年间变得非常密切，经常饮茶吃饭，相处俨如朋友。2015年，其父因癌症病逝，当时黄宗泽因工作未能陪伴在侧而悲痛不已，深感自责，并将未能与父亲一同去旅行视为最大遗憾。

相关阅读：《恋爱自由式》陈年大合照疯传索女同框掀回忆杀 黄宗泽萧正楠22年前初出道「黑口黑面」？

重温黄宗泽多段恋情？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
6小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
8小时前
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty弃垃圾桶旁 将军澳街坊目击前传后传 网民忆凶案旧事觉心寒｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
10小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
李嘉欣15岁儿子返港团年 Jayden身高直逼190cm 网民观察样貌指「判若两人」？
影视圈
1小时前
102岁梅妈向网民拜年中气十足 近年再被入禀申请破产 懒理儿子风流事母子关系彻底决裂
102岁梅妈向网民拜年中气十足 近年再被入禀申请破产 懒理儿子风流事母子关系彻底决裂
影视圈
5小时前
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
定存攻略｜马年搜罗6大定存优惠 留意部份推广期至月底 3个月最高5.88厘
投资理财
9小时前