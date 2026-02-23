91岁罗兰现身文化中心独站梯间极徬徨  蹒跚无助疑难以行动  网民心疼忧安危：怎么都不理她？

现年91岁的罗兰，一向是圈中备受敬重的前辈。以往她不时与挚友胡枫（修哥）结伴出席聚会，二人深厚友谊曾被外界误会为「暮年恋」，但修哥澄清为「美丽的误会」后，无损二人交情。然而，早前修哥生日获大批圈中人祝贺，却独欠罗兰身影；其后在另一场合的聚会上，两人更被指零互动，罗兰亦似不复以往般精灵，情况令人关注。

罗兰独自伫立好阴功

近日有网民于尖沙咀文化中心附近，目击罗兰的身影。根据影片，当时罗兰身穿白色外套配紫色长裤，打扮得体，面色不俗。但令人心疼的是，她身边却未见有人陪伴，独自一人站在楼梯间，眼神似乎失去焦点，略显徬徨地呆站在原地，身体仅稍微郁动，流露出不知何去何从的表情。

网民心疼罗兰蹒跚无助

影片引发网民热烈讨论，纷纷表示心疼，「为什么罗兰姐看起来有点蹒跚无助的样子」、「人老百事哀」。许多人担忧罗兰的状况，并留言指「去看看罗兰姐啊，你们怎么都不理她」，更对她独自出行感到非常担忧。事实上，于影片中亦见到卢海鹏和连炎辉，相信他们曾一起会面，但到影片完结时，卢海鹏和连炎辉也未有理会罗兰。

罗兰去年曾跌倒留医8日

事实上，罗兰的身体状况确实需要多加留意。去年10月，她接受传媒访问时，声线虽略显柔弱，但精神尚可。她透露数月前曾在家中发生意外，当日早上7时，因心急接听电话，不慎「成个人挞咗喺厅」，剧痛下无法自行站立，需由工人召救护车送院，并留医8天。自此之后，她便经常「周身痛」，坦言「好地地瞓醒冇事㖞，但忽然间有一朝佢又脚痛㖞」。这次意外经历，让外界更加担心罗兰的健康状况。

