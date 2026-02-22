麦明诗海景豪宅招待《后生仔》好友团拜 B仔爱望镜头似足阿妈 冯盈盈同场破不和传闻

农历新年是亲友相聚拜年的好时机，因合作主持节目《#后生仔倾吓偈》而结为好友的陆浩明（6号）、麦明诗及冯盈盈日前再度聚首。昨晚（21日）陆浩明在IG分享到麦明诗家中拜年的照片，令麦明诗的近千呎海景豪宅曝光，而昔日曾跟麦明诗传不和的冯盈盈也在场，好友齐聚一堂，场面温馨。

麦明诗豪宅曝光饱览海景

从陆浩明和麦明诗分享的照片可见，麦明诗的家以温暖的木质及白色为主调，风格简约而有格调。客厅摆放了曲尺型大梳化，背后是一大片玻璃窗，窗外景色开扬。其实麦明诗的机师老公盛劲为之前也曾因为招聘家佣而在网上发帖，意外曝光了更多爱巢细节。单位客饭厅分明，空间感十足，放下电视柜和梳化后仍有不少活动空间。此外，单位还设有独立工人房、可望到海景的书房及衣帽间。

当时有眼利的网民根据单位开则、外部景观及大堂的云石装修推断，麦明诗的爱巢极有可能是大角咀的「维港湾」前排高层单位。该屋苑邻近港铁奥运站，交通便利，方便在机场工作的盛劲为上班。

《#后生仔》团拜曝光麦明诗豪宅内部？

麦明诗儿子精灵可爱

照片中，麦明诗的儿子亦有上镜。虽然大部分是背面或侧面照，但可见BB穿著红色毛衣，身形圆碌碌，头发浓密，十分可爱。陆浩明在帖文中大赞BB：「阿仔又大个咗，好得意好钟意望镜头，似足妈咪！」

众人围炉叹鲍鱼

众人在麦明诗家中享用丰富的火锅大餐，从分享的影片及照片可见，他们准备了多款汤底，食材亦相当丰富，除了有肥牛、豚肉、鸡外，还有鲍鱼、豆腐等，非常丰盛。 饭后他们更一同打麻雀耍乐，陆浩明笑言自己「十年冇打麻雀最后食舖清一色」，手气极佳，更在文末催促麦明诗「快啲生多D」。

麦明诗「准阿嫂」系前TVB小花？

冯盈盈同场破不和传言

麦明诗与冯盈盈曾是《#后生仔倾吓偈》的灵魂人物，近年两人甚少同框，加上冯盈盈被指转型路线与麦明诗相似，引起争Job疑云而传不和。冯盈盈曾否认不和，透露因为与麦明诗都各有各忙，尤其麦明诗要专注家庭，才会减少见面。

这次新年聚会，冯盈盈的出现无疑是最大的亮点，直接粉碎了昔日的不和传闻。麦明诗也在IG感性发文，写道：「由 #后生仔倾吓偈 到 #后生仔死老鬼 感恩咁多年之后，聚埋一齐讲嘅嘢都一样系on居」，足见三人友谊长存。陆浩明亦期待「今年搞个Re-U同班后生仔聚聚」，让不少粉丝敲碗期待《后生仔》班底能再次合体。

